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Россия расторгла соглашение с Чехией о размещении генконсульства в Екатеринбурге

Россия расторгла соглашение с Чехией о размещении генконсульства в Екатеринбурге

Партнер рубрики:
Новости 420on
17 февраля
20:04
274
Россия прекратила действие международного соглашения с Чехией о размещении генконсульства в Екатеринбурге. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ.

Россия расторгла соглашение с Чехией о размещении генконсульства в Екатеринбурге

Согласно документу, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил МИД России проинформировать чешскую сторону о принятом решении, сообщает Интерфакс.

Напомним, генеральное консульство Чехии в Екатеринбурге приступило к работе весной 2002 года. После начала российского вторжения в Украину Чехия закрыла свои консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В то же время были закрыты российские консульства в Брно и Карловых Варах.

После вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года число российских дипломатов в Чехии было сокращено. Чешский дом в Москве также временно закрыт.

На функционирование консульства на Урале повлиял чешско-российский дипломатический спор и взаимная высылка дипломатов весной 2021 года, после того как чешские спецслужбы и следователи заявили, что агенты российской разведки причастны к взрыву на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Источник: novinky.cz

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