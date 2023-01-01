Мужчина в Чехии до смерти замучил свою собаку, ему грозит тюрьма

​Полиция обвинила 21-летнего мужчину из Ческа-Липы в особо жестоких пытках животного. Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы. Он издевался над своей собакой (помесь лабрадора-ретривера).

Последние месяцы он даже не выгуливал собаку, мало кормил и в основном держал дома, привязав ее веревкой к двери, где собака лежала в собственных фекалиях. Об этом сообщила пресс-секретарь полиция Ивана Балакова.

«Молодой человек, которому уже грозит уголовное преследование за преступление жестокого обращения с животными, совершенное в особо мучительной форме, защищался на допросе, говорил, что у него не хватает денег, чтобы прокормить собаку. Даже если бы это было правдой, он мог бы отнести его в приют или вернуть первоначальному владельцу. Вместо этого он позволил собаке умереть от боли», — добавила представитель полиции.

Мужчина купил щенка по объявлению весной 2021 года. Как только собака немного подросла, он начал издеваться над ней.

«Согласно показаниям свидетелей, собака, находящаяся на его попечении, больше всего пострадала за последние десять месяцев своей жизни, то есть в период с осени 2021 года по июль прошлого года, когда она умерла. Выяснилось, что в это время он не обеспечивал ему достаточного питания и питьевого режима, вообще не выгуливал его, а большую часть дня дома держал привязанным за ошейник на металлическом тросе длиной около метра. который крепится к петлям двери», — сообщила пресс-секретарь.

Поэтому, по ее словам, собака лежала в собственных экскрементах, а гигиенический уход за ней оказывался лишь изредка от людей, которые посещали квартиру и жалели ее.

«Мы также зафиксировали доказательства того, что он наказывал собаку, избивая ее или ставя миски с едой и водой вне досягаемости. Из-за недостатка движения у собаки парализовало задние лапы, и она умерла дома без посторонней помощи в июле прошлого года. Молодой человек избавился от него, бросив в полиэтиленовом пакете в кусты возле своего дома», — рассказала Балакова.

Полиция начала расследование этого дела после того, как обнаружила тело мертвой собаки на открытой площадке жилого комплекса в городе Ческа Липа. «В рамках возбужденного уголовного дела мы провели его экспертизу у судебно-медицинского эксперта в области ветеринарии, который пришел к выводу, что собака погибла в результате крайней степени истощения энергетических резервов организма», - добавила представитель полиции.

Источник: seznamzpravy.cz

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