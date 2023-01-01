20% чехов не знают, сколько зарабатывает их партнер

Почти половина пар в Чехии имеют отдельные бюджеты. Однако важно говорить о деньгах, а не прятать кредиты и долги. Такие секреты могут стать причиной разрыва отношений.

45% партнеров управляют отдельными банковскими счетами, но имеют общее представление о том, сколько денег зарабатывает их партнер и как они распоряжаются деньгами. 25% домохозяйств имеет один совместный счет, с которого идут все платежи, а 10% пользуются как совместным счетом, и еще двумя частными счетами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Provident Financial, которая предоставляет небанковские кредиты.

Тот факт, что четверо из пяти человек имеют некоторое представление о финансах своего партнера, по словам психолога Dirivita Катержины Брикчевой, является хорошей предпосылкой для взаимного сосуществования.

«Очень важно, чтобы между партнерами было открытое обсуждение денег и соглашение о базовых или крупных расходах. Не обязательно отправлять деньги только на один общий счет, потому что тогда может возникнуть неприятное ощущение постоянного контроля. Хорошая модель — это, например, когда основные расходы оплачиваются с одного общего счета и у каждого есть свой счет для своих нужд», — говорит Брикчева.

Исследование также показывает, что почти пятая часть людей не имеет представления о финансовом положении своего партнера. Если эти люди состоят в браке, и SJM (совместная собственность супругов) не урегулированы, так быть не должно, считает юрист офиса Polverini Strnad.

"Супруг или супруга должны владеть информацией о доходах партнера и состоянии его активов. За рядом исключений все, что они приобретают во время брака, является частью совместного имущества. Зарплата, которую получает один из супругов, пока другой супруг сидит дома и занимается детьми, делится, и люди должны интересоваться финансами своего супруга», — говорит адвокат Павел Стрнад.

По его словам, в Гражданском кодексе четко указано, что забота о семье и ее членах имеет такое же значение, как и имущественные блага, например заработная плата, и что каждый из супругов вносит свой вклад в нужды семейной жизни в соответствии со своими личными и имущественными обстоятельствами. способности и возможности так, чтобы уровень жизни всех членов семьи был сопоставим.

«Согласно закону, супруги должны принимать решения о финансах вместе и с согласия друг друга. Кроме того, долги одного супруга опасны для всей семьи», — объясняет Стрнад, почему важно интересоваться финансами другого.

В связи с этим опрос также показал, что в большинстве случаев партнеры сообщают о том, что хотят взять деньги в долг, однако более пятой части людей не говорят об этом по разным причинам или не знают, как бы они себя повели. И именно в этом проблема, по мнению психолога.

«Если люди не говорят об этом, они, вероятно, не говорят о других важных вещах. Между партнерами исчезает доверие, возникает злоба и злоба, а когда такие проблемы повторяются и, кроме того, возникают долги, за которые другой человек гарантирует, не зная об этом, это может стать причиной более позднего разрыва», — предупреждает Брикчева.

«Однако следует отметить, что если супруг возьмет кредит в размере, превышающем обычные расходы семьи, без согласия другого супруга, долг не станет частью SJM», — указывает юрист.

Тем не менее, этот долг супруга, о котором никто не знает, может значительно подвергнуть опасности и другого партнера. «В рамках исполнения этого долга может быть затронут весь SJM, даже если это долг, принадлежащий только одному из супругов», — объясняет Стрнад. По его словам, выходом из этой ситуации является сужение общего имущества, то есть его полный раздел, либо исключение некоторых вещей.

«Брак может быть расторгнут, если сожительство супругов глубоко, навсегда и непоправимо нарушено и нельзя ожидать его восстановления. Так что если вы узнаете, что у вашего мужа есть большие долги, которые он от вас скрывал, и по этой причине вы ему больше не доверяете и живете в постоянном страхе перед судебными исполнителями, это, несомненно, может стать поводом для развода», — говорит юрист.

Исследование также затронуло то, что вызывает самые большие споры между партнерами, когда речь идет о финансах. В 25% случаях еобдуманные покупки остаются наиболее частой причиной семейных конфликтов — например, траты на закуски, электронику, одежду, косметику или косметические процедуры. 13% людей спорят о посещении баров или ресторанов, и столько же - об отдыхе.

Источник: seznamzpravy.cz

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