В результате пожара в Чехии погибли четыре человека, в том числе двое детей

Утром 18 февраля пожар в деревянном строении в садовом поселке у Пршедлиц (Устецкий край) унес жизни четырех человек. Это подтвердили областная пожарная служба и полиция.

Двое из четырех погибших — дети, сообщила ЧТК пресс-секретарь региональной полиции Вероника Хишплерова.

Сообщение о происшествии поступило в пожарно-спасательную службу в 7:50 утра. Четыре единицы техники выехали на место в районе улицы Марксова.

«Это был пожар в большом садовом строении, которое полностью сгорело. Мы взяли под контроль пожар около 9:40 утра, после чего внутри были обнаружены четыре человека без признаков жизни», — сообщил представитель пожарной охраны Петр Пеликус.

Дело передано районным следователям по уголовным делам, которые расследуют обстоятельства происшествия.

Судебно-медицинский эксперт прибыл в Пршедлице во второй половине дня, полиция также направила кинолога со специально обученной собакой для поиска химических веществ, способствующих возгоранию.

Строение было расположено рядом с застройкой жилых домов в труднодоступном месте на окраине областной столицы. По словам местных жителей, там долгое время жила женщина, к которой приехали в гости родственники.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook