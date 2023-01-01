В результате пожара в Чехии погибли четыре человека, в том числе двое детей

Двое из четырех погибших — дети, сообщила ЧТК пресс-секретарь региональной полиции Вероника Хишплерова.
Сообщение о происшествии поступило в пожарно-спасательную службу в 7:50 утра. Четыре единицы техники выехали на место в районе улицы Марксова.
«Это был пожар в большом садовом строении, которое полностью сгорело. Мы взяли под контроль пожар около 9:40 утра, после чего внутри были обнаружены четыре человека без признаков жизни», — сообщил представитель пожарной охраны Петр Пеликус.
Дело передано районным следователям по уголовным делам, которые расследуют обстоятельства происшествия.
Судебно-медицинский эксперт прибыл в Пршедлице во второй половине дня, полиция также направила кинолога со специально обученной собакой для поиска химических веществ, способствующих возгоранию.
Строение было расположено рядом с застройкой жилых домов в труднодоступном месте на окраине областной столицы. По словам местных жителей, там долгое время жила женщина, к которой приехали в гости родственники.
Источник: novinky.cz
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