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Полиция нашла 12-летнего мальчика из Градца-Кралове

Полиция нашла 12-летнего мальчика из Градца-Кралове

Партнер рубрики:
Новости 420on
20 февраля
11:49
893
Полиция нашла 12-летнего мальчика, который 19 февраля ушел из дома в Черножице Краловеградецкого края. Вместе с неизвестным мужчиной он уехал на поезде в Прагу. Мальчик был найден, его жизни ничего не угрожает, сообщила полиция без дальнейших подробностей.

Полиция нашла 12-летнего мальчика из Градца-Кралове

«Мы прекращаем поиски мальчика, ребенок в порядке. Благодарим общественность и СМИ за сотрудничество», — говорится в сообщении полиции в Твиттере.

Пресс-секретарь полиции Ива Кормосова не сообщила, был ли мальчик найден в компании молодого человека. Она лишь отметила, что поиски отменены, но дело для полицейских еще не закончено.

Сотрудники полиции получили сообщение об исчезновении мальчика вскоре после 20:00 в воскресенье. В понедельник утром полиция сообщила, что мальчик передвигался по Праге в компании мужчины, одетого в черное. По всей видимости, он познакомился с ним в социальных сетях.

Полиция начала поиски с использованием системы «Ребенок в опасности». Это национальный координационный механизм для поиска пропавших детей. Он действует как система раннего предупреждения в случаях, когда жизнь или здоровье пропавшего ребенка может быть в опасности.

Источник: novinky.cz

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