Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Спустя год после вторжения России в Украину большинство чехов остаются на стороне Запада

Спустя год после вторжения России в Украину большинство чехов остаются на стороне Запада

Партнер рубрики:
Новости 420on
20 февраля
16:18
416
​Спустя почти год после вторжения России в Украину большинство жителей Чешской Республики остаются на стороне Запада, а еще треть не определилась со своим мнением. Значительного увеличения числа сторонников России не наблюдается. Помощь украинским беженцам одобряют 60% чехов, что несколько больше, чем прошлым летом.

Спустя год после вторжения России в Украину большинство чехов остаются на стороне Запада

Это следует из январского опроса агентства STEM, результаты которого были предоставлены ЧТК в рамках проекта «Чешские интересы в ЕС». Более половины чехов считают, что членство в ЕС положительно влияет на международную безопасность страны.

Прозападной позиции, поддерживающей активность в конфликте в Украине, то есть как минимум передислокацию войск НАТО к украино-российской границе, придерживаются 28%. Прозападную позицию с неприятием активности войск НАТО выразили 24%. Еще 34% авторы опроса отнесли к категории неуверенных, желающих в будущем занять центристскую позицию. 9%, по данным опроса, дезинформированы, а 5% настроены резко пророссийски. «Значительного увеличения числа людей, считающих себя пророссийски настроенными, не произошло», — отметили авторы опроса.

В январском опросе 60% жителей Чешской Республики посчитали принятие беженцев из Украины правильным решением. Таким образом, показатель вернулся к уровню конца мая прошлого года. Напомним, в конце августа и начале сентября так думали 57%, а наибольшее число людей поддержало принятие украинских беженцев сразу после начала российской агрессии: в апреле прошлого года такое мнение высказали 70% чехов.

Членство в ЕС влияет на международную безопасность Чехии положительно по мнению 56% людей и отрицательно по мнению 30%. Еще 14% сказали, что не могут судить об этом вопросе. «После начала войны люди стали лучше воспринимать европейское сотрудничество с точки зрения безопасности. В их глазах ЕС отчасти возвращается к первоначальной идее своего создания — предотвращению войн на европейской земле», — сказал Мартин Бухтик, директор STEM.

По словам Бухтика, общество воспринимает реакцию ЕС на российскую агрессию как хорошо продуманную. «Чешское общество сейчас наиболее скептически относится к европейскому решению энергетического кризиса. Еще предстоит выяснить, кто итоге станет в его глазах виновником высоких цен», — добавил он.

В опросе в период с 4 по 15 января, в разгар президентской кампании, приняли участие 1 089 чешских граждан старше 18 лет. Проект «Чешские интересы в ЕС» реализуется совместно STEM, Институтом европейской политики Europeum и Ассоциацией по международным делам.

Источник: ceskenoviny.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
20 февраля
18:43
83063
Жизнь
Топ-10 за и против переезда в Чехию
Assets
20 февраля
17:20
134
Культура
Лекарство от уныния: Слава Полунин привезет «сНежное шоу» в Прагу
Assets
20 февраля
17:05
1787
Жизнь
ВИДЕО: Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023
Assets
20 февраля
15:36
3001
Рынок недвижимости
Чешский феномен: скидки на недвижимость в первом квартале 2023 года
Последние новости:
Assets
20 февраля
11:49
1174
Общество
Полиция нашла 12-летнего мальчика из Градца-Кралове
Assets
20 февраля
11:15
2337
Политика
Петр Павел объяснил слова, которые расстроили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу
Assets
20 февраля
10:05
768
Общество
Полиция в Чехии разыскивает 12-летнего мальчика
Assets
20 февраля
09:02
743
Экономика
Страх перед инфляцией среди чехов растет
Assets
19 февраля
15:30
2989
Общество
В Чехии орудует банда, которая крадет наличные деньги у водителей
Assets
19 февраля
14:45
2591
Экономика
Виньетки в Чехии подорожают
Assets
19 февраля
09:15
2385
Экономика
Чехия хочет расторгнуть договоры с Россией о безвозмездной аренде земли
Assets
19 февраля
08:35
3016
Экономика
Импорт газа из России в Чехию упал до нуля
Assets
18 февраля
19:08
1941
Общество
В результате пожара в Чехии погибли четыре человека, в том числе двое детей
Assets
18 февраля
15:22
1001
Общество
20% чехов не знают, сколько зарабатывает их партнер


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес