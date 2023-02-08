Спустя год после вторжения России в Украину большинство чехов остаются на стороне Запада

​Спустя почти год после вторжения России в Украину большинство жителей Чешской Республики остаются на стороне Запада, а еще треть не определилась со своим мнением. Значительного увеличения числа сторонников России не наблюдается. Помощь украинским беженцам одобряют 60% чехов, что несколько больше, чем прошлым летом.

Это следует из январского опроса агентства STEM, результаты которого были предоставлены ЧТК в рамках проекта «Чешские интересы в ЕС». Более половины чехов считают, что членство в ЕС положительно влияет на международную безопасность страны.

Прозападной позиции, поддерживающей активность в конфликте в Украине, то есть как минимум передислокацию войск НАТО к украино-российской границе, придерживаются 28%. Прозападную позицию с неприятием активности войск НАТО выразили 24%. Еще 34% авторы опроса отнесли к категории неуверенных, желающих в будущем занять центристскую позицию. 9%, по данным опроса, дезинформированы, а 5% настроены резко пророссийски. «Значительного увеличения числа людей, считающих себя пророссийски настроенными, не произошло», — отметили авторы опроса.

В январском опросе 60% жителей Чешской Республики посчитали принятие беженцев из Украины правильным решением. Таким образом, показатель вернулся к уровню конца мая прошлого года. Напомним, в конце августа и начале сентября так думали 57%, а наибольшее число людей поддержало принятие украинских беженцев сразу после начала российской агрессии: в апреле прошлого года такое мнение высказали 70% чехов.

Членство в ЕС влияет на международную безопасность Чехии положительно по мнению 56% людей и отрицательно по мнению 30%. Еще 14% сказали, что не могут судить об этом вопросе. «После начала войны люди стали лучше воспринимать европейское сотрудничество с точки зрения безопасности. В их глазах ЕС отчасти возвращается к первоначальной идее своего создания — предотвращению войн на европейской земле», — сказал Мартин Бухтик, директор STEM.

По словам Бухтика, общество воспринимает реакцию ЕС на российскую агрессию как хорошо продуманную. «Чешское общество сейчас наиболее скептически относится к европейскому решению энергетического кризиса. Еще предстоит выяснить, кто итоге станет в его глазах виновником высоких цен», — добавил он.

В опросе в период с 4 по 15 января, в разгар президентской кампании, приняли участие 1 089 чешских граждан старше 18 лет. Проект «Чешские интересы в ЕС» реализуется совместно STEM, Институтом европейской политики Europeum и Ассоциацией по международным делам.

Источник: ceskenoviny.cz

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