МИД Чехии призвал чешских граждан покинуть Иран

​Министерство иностранных дел Чехии призвало чешских граждан, проживающих в Иране, покинуть страну в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности. МИД также предостерегает туристов от поездок в эту страну.

«Министерство иностранных дел Чехии в последнее время зафиксировало увеличение числа случаев, когда граждане стран — членов ЕС были задержаны или даже преследовались в Иране на основании сфабрикованных подозрений или обвинений», — предупредило министерство, добавив, что подобные инциденты, как ожидается, будут продолжаться и могут затронуть и чешских граждан.

Во вторник Европейский Союз расширил санкционный список иранских чиновников еще на 32 имени. Это стало ответом на жестокое подавление протестов против иранского режима. Волнения были спровоцированы смертью в прошлом году молодой женщины, которая была задержана полицией нравов за то, что не покрывала волосы должным образом.

Кроме того, иранский режим является одним из союзников России. Он поставляет беспилотники, использующиеся в российской военной кампании в Украине.

Источник: novinky.cz

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