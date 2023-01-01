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Пять диких кабанов спровоцировали аварию на шоссе на D2 в Чехии

Пять диких кабанов спровоцировали аварию на шоссе на D2 в Чехии

Партнер рубрики:
Новости 420on
22 февраля
10:27
272
​Пять диких кабанов пересекали шоссе D2 на восьмом километре в направлении Брно. В этот момент с животными столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Пять диких кабанов спровоцировали аварию на шоссе на D2 в Чехии

Авария осложнила движение, на шоссе образовалась трехкилометровая пробка. Пресс-секретарь полиции Петр Вала сообщил, что ДТП обошлось без пострадавших.

Кабаны отправились в опасное путешествие около 17:30. «Они хотели пересечь автомагистраль, но им это не удалось. В этом месте можно проехать по одной полосе, поэтому из-за аварии образовалась пробка примерно на три километра. Потребуется некоторое время, чтобы восстановить движение транспорта», — сказал Вала.

Авария произошла у южной окраины Брно, где расположены торговые центры, а затем D2 соединяется с D1 в направлении Праги и в другую сторону в направлении Оломоуца и Остравы.

Источник: novinky.cz

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