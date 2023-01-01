Пять диких кабанов спровоцировали аварию на шоссе на D2 в Чехии

Авария осложнила движение, на шоссе образовалась трехкилометровая пробка. Пресс-секретарь полиции Петр Вала сообщил, что ДТП обошлось без пострадавших.
Кабаны отправились в опасное путешествие около 17:30. «Они хотели пересечь автомагистраль, но им это не удалось. В этом месте можно проехать по одной полосе, поэтому из-за аварии образовалась пробка примерно на три километра. Потребуется некоторое время, чтобы восстановить движение транспорта», — сказал Вала.
Авария произошла у южной окраины Брно, где расположены торговые центры, а затем D2 соединяется с D1 в направлении Праги и в другую сторону в направлении Оломоуца и Остравы.
Источник: novinky.cz
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