Пять диких кабанов спровоцировали аварию на шоссе на D2 в Чехии

​Пять диких кабанов пересекали шоссе D2 на восьмом километре в направлении Брно. В этот момент с животными столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Авария осложнила движение, на шоссе образовалась трехкилометровая пробка. Пресс-секретарь полиции Петр Вала сообщил, что ДТП обошлось без пострадавших.

Кабаны отправились в опасное путешествие около 17:30. «Они хотели пересечь автомагистраль, но им это не удалось. В этом месте можно проехать по одной полосе, поэтому из-за аварии образовалась пробка примерно на три километра. Потребуется некоторое время, чтобы восстановить движение транспорта», — сказал Вала.

Авария произошла у южной окраины Брно, где расположены торговые центры, а затем D2 соединяется с D1 в направлении Праги и в другую сторону в направлении Оломоуца и Остравы.

Источник: novinky.cz