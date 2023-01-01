Женщина в Чехии отказалась от кесарева сечения, после родов ребенок умер

Полиция в среду предала огласке случай, произошедший 2 мая прошлого года. Мужчина и ее муж отправились в больницу, расположенную в 150 километрах от их места жительства.
«Там после осмотра врач сказал ей, что роды не могут быть естественными и что необходимо кесарево сечение», — сообщила пресс-секретарь полиции Элишка Поспишилова.
Врачи проинструктировали женщину о возможных последствиях и осложнениях, способных привести к гибели плода в результате естественных родов. Мать подписала отказ от родов и пообещала, что немедленно поедет в другую больницу, где ей сделают кесарево сечение.
Но она не прибыла туда и родила дома на следующее утро. Новорожденного доставили вертолетом в тяжелом состоянии в больницу в Градце-Кралове около 8 утра, где он умер 5 июня.
«Экспертное заключение показало, что новорожденный умер из-за последствий удушения во время родов», — сказала пресс-секретарь.
Матери было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, ей грозит до трех лет лишения свободы.
Источник: novinky.cz
Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь
Актуальное:
— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023
Что еще можно делать на 420on:
— Играть в игры для изучения чешского языка
— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
— Telegram
— Вступите в группу Facebook