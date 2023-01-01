Женщина в Чехии отказалась от кесарева сечения, после родов ребенок умер

Полиция предъявила обвинение 27-летней женщине из окрестностей Йичина, которая, по данным следствия, отказалась от кесарева сечения и ушла из больницы. Врачам она пообещала, что поедет в другую больницу, однако родила дома, а ребенок умер через несколько дней.

Полиция в среду предала огласке случай, произошедший 2 мая прошлого года. Мужчина и ее муж отправились в больницу, расположенную в 150 километрах от их места жительства.

«Там после осмотра врач сказал ей, что роды не могут быть естественными и что необходимо кесарево сечение», — сообщила пресс-секретарь полиции Элишка Поспишилова.

Врачи проинструктировали женщину о возможных последствиях и осложнениях, способных привести к гибели плода в результате естественных родов. Мать подписала отказ от родов и пообещала, что немедленно поедет в другую больницу, где ей сделают кесарево сечение.

Но она не прибыла туда и родила дома на следующее утро. Новорожденного доставили вертолетом в тяжелом состоянии в больницу в Градце-Кралове около 8 утра, где он умер 5 июня.

«Экспертное заключение показало, что новорожденный умер из-за последствий удушения во время родов», — сказала пресс-секретарь.

Матери было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, ей грозит до трех лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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