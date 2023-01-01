ДТП в 2022 году: как чехи вели себя на дорогах

Еще как минимум две положительные новости: по сравнению с прошлым годом количество погибших на дорогах Чехии в 2022 году уменьшилось, и в результате дорожно-транспортного происшествия не погиб никто в возрасте 15-20 лет.

В прошлом году на дорогах Чехии произошло 98 460 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 454 человека, еще 1734 получили серьезные травмы и 22 452 получили легкие ранения. Общий материальный ущерб превысил 7,5 миллиардов крон.

2022 год может войти в историю Чешской Республики как год, когда в результате дорожно-транспортных происшествий погибло наименьшее количество людей в истории. По сравнению с прошлым годом количество погибших пешеходов и мотоциклистов уменьшилось. Число раненых увеличилось из года в год, но это четвертый самый низкий показатель в истории.

В то время как примерно 18% всех дорожно-транспортных происшествий, расследуемых полицией, заканчиваются травмами или смертью участников, на несчастные случаи, связанные с употреблением алкоголя, приходится 43% аварий.

Доля аварий в состоянии алкогольного опьянения на 2022 год достигает уровня около 5%, но из всех смертей каждая девятая происходит по вине водителя, употребившего алкоголь. В целом чем выше уровень алкоголя в крови, тем серьезнее последствия дорожно-транспортного происшествия.

В европейском сравнении количества смертей в дорожно-транспортных происшествиях Чехия долгое время был на уровне ниже среднего. По сравнению с ситуацией более десяти лет назад, условия на европейских дорогах значительно улучшились, в число победителей также вошли Норвегия, Швеция, Германия и Швейцария, также значительно улучшились Австрия и Финляндия. Однако Чехия по-прежнему находится в худшем положении, чем Словакия.

«Хотя стратегические цели Стратегии BESIP на 2011–2030 годы в области смертности и тяжелораненых в Чешской Республике были достигнуты в 2021 году, мы не можем считать удовлетворительным показателем 50 смертей на миллион жителей и 17-е место», — говорит Томаш Нержольд из отдела BESIP Министерства транспорта.

«Наибольшая доля пострадавших — пешеходы (42%). На мотоциклистов приходилось 17% жертв, а на велосипедистов — 12%, а это означает, что в целом 71% всех смертей в целом приходится на уязвимых участников дорожного движения», — отметил директор Центра транспортных исследований Йиндржих Фрич.

«Почти четыре из пяти смертей на дорогах — мужчины (79%). На пожилых людей (65+) приходится более четверти (26%) всех смертей. Это самая высокая доля за наблюдаемый период (с 2011 года, — прим. ред.)», — добавил он.

Источник: seznamzpravy.cz

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