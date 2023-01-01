Опрос спустя год: Изменилось ли отношение чехов ко вторжению России в Украину

Спустя год большинство чехов по-прежнему осуждают вторжение России в Украину. Это показал опрос, проведенный компанией Median для Чешского радио. Три четверти людей считают, что война является неоправданной российской агрессией. Впервые социологи поинтересовались мнением чехов ровно год назад, всего через несколько часов после начала вторжения. Неделю назад они задали те же вопросы. Отвечали на них более тысячи взрослых респондентов со всей Чехии.

Война в Украине была определена западными и чешскими государственными деятелями как не имеющий оправдания акт российской агрессии. Согласны ли вы с такой оценкой?

(Ответы: абсолютно да; скорее да; скорее нет; абсолютно нет, не знаю)

Тех, кто осуждал действия России год назад, было больше. Тогда это были почти девять чехов из десяти, сейчас — 75 %, но это все равно высокий показатель, как говорит директор Median Пржемысл Чех.

«Чешская общественность не изменила мнение, она последовательно выступает на стороне Украины. Разница в 12 % означает некоторое снижение поддержки, но оно не является значительным», — говорит он.

Напротив, людей, отвергающих идею о том, что война была неоправданной российской агрессией, стало больше. Их почти пятая часть. Правда, в данном случае ответы респондентов определяет из возраст.

Молодые люди чаще выступают в защиту Украины. Чем старше были респонденты, тем больше они склонялись к пророссийскому ответу.

Это также часто были люди с неполным средним образованием, те, кто не работает, избиратели движения ANO, SPD или Андрея Бабиша. С другой стороны, российское вторжение спустя год все еще осуждается большинством людей, голосовавших за Петра Павла на президентских выборах.





Ухудшение уровня жизни

Обеспокоенность последствиями войны, однако, почти не изменилась по сравнению с прошлым годом. Восемь из десяти чехов опасаются, что из-за конфликта их жизнь в Чехии станет хуже. Год назад так считали девять из десяти человек.

«Я бы ожидал, что опасения, наоборот, усилятся. Наши сограждане на собственном опыте убедились, что конфликт действительно влияет на нас негативно. В каком-то смысле хорошо, что страхи немного уменьшились, потому что они могли бы и возрасти», — сказал Чех.

Больше всего чехи боятся долгой войны, в которой будут гибнуть люди. Точно такое же количество — 86 % опрошенных — беспокоит рост цен.

Опасения по поводу долго продолжающейся войны и подорожания:

Продолжающаяся война с жертвами

Подорожание расходов на жизнь

Ухудшение уровня безопасности в Европе

Ухудшение межличностных отношений

Наплыв мигрантов

(Ответы: очень опасаюсь, скорее опасаюсь, скорее не опасаюсь, совсем не опасаюсь, не знаю)

Когда это закончится?

За год войны представление чехов о том, как долго продлится конфликт, значительно изменилось. Прошлой весной большинство считало, что война закончится максимум через шесть месяцев. Тогда менее десятой части чехов полагали, что она закончится даже в течение двух недель. Сейчас ситуация изменилась.

«Сейчас почти никто не думает, что конфликт закончится через две недели. Так считает один процент респондентов», — объясняет Пржемысл Чех.

Почти три четверти считают, что война продлится еще как минимум год. Год назад такой вариант предполагал лишь каждый седьмой респондент.

Большинство людей хотят, чтобы Украина победила в войне — это 51% респондентов. Однако более трети чехов выступают за то, чтобы конфликт закончился установлением мира, чтобы победителей не было. Тех, кто хочет победы только для России, меньше одной десятой.

Источник: irozhlas.cz

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