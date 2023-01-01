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Чешские ремесленники перемещаются за границу. Больше денег, лучше условия

Чешские ремесленники перемещаются за границу. Больше денег, лучше условия

Партнер рубрики:
Новости 420on
27 февраля
08:47
570
​Несмотря на ослабление евро по отношению к кроне, десятки тысяч людей из Южной Чехии, Пльзеньского или Карловарского края едут на работу в Германию или Австрию. Причиной этого является не только более высокое денежное вознаграждение, но и лучшее социальное обеспечение, включая пособия на детей, а в Австрии - 13-я и 14-я зарплаты.

Чешские ремесленники перемещаются за границу. Больше денег, лучше условия

Среди наиболее востребованных - такие богатые регионы, как Бавария. Именно туда ежедневно ездит Иржи Трнка из Прахатиц, чтобы заработать на жизнь плотником в Хаузенберге, расположенном в 80 километрах.

"Тем не менее, это многократно окупается. Я получаю зарплату в два раза больше, чем мне предложили бы в Чехии, а также ежемесячное пособие на одного ребенка в размере 250 евро (около 5 900 крон). Компания также компенсирует мне бензин", - хвалит Трнка своего нынешнего работодателя.

Он отметил, что вначале было сложнее. "Я не говорил по-немецки, и мне пришлось многому научиться. Зарплата в Германии довольно индивидуальна, есть большая разница, если ты работаешь через агентство, на заводе или в компании", - сказал Трнка, добавив, что агентство берет комиссию, а каждая компания платит разные деньги за одну и ту же работу.

Мирослав Хуттр из Домажлиц ездит в Германию уже 14 лет. "Мне нужно было кормить семью. Зарплаты здесь занижены, условия не очень хорошие, поэтому я уехал", - объяснил 40-летний парень. В Баварии он начал работать механиком.

Он признается, что поначалу ему было трудно в чужой стране, в том числе из-за языкового барьера. Сейчас он работает профессиональным водителем.

"Если бы у нас в Чехии было немного лучше с деньгами, больше людей оставалось бы дома. Я уезжаю в четыре утра и возвращаюсь в семь или восемь вечера. Это просто цена, которую приходится платить", - говорит Мирослав.

В Мюнхене, например,представители ряда профессий зарабатывают около 2 400 евро с регистрацией, которая включает языковой тест и наличие университетского диплома. Кроме того, многие из них также выполняют так называемую работу не по найму, где они могут заработать до 570 евро в месяц без уплаты налогов. Элишка Финтова из Чешских Будейовиц живет в Мюнхене уже шесть лет.

"Правда, если я буду считать все только в денежном выражении, я все равно буду чувствовать себя лучше, чем медсестры в Чехии. Но это не так много, как в прошлом. Основные расходы - это арендная плата, которая примерно такая же, как и в Праге", - объяснила Финтова изданию Právo, добавив, что она без проблем сводит концы с концами и каждый год ездит как минимум в два зарубежных отпуска.

Точно так же другие работники сферы обслуживания переезжают в более богатые регионы Германии или Австрии. "Я несколько лет работала в Альпах, а сейчас я в Мюнхене. Конечно, главная причина - это зарплата, поскольку я зарабатываю в три-четыре раза больше, чем в южной Чехии", - говорит Люция Бернатова из Чешских Будейовиц.

Источник: novinky.cz

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