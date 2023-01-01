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Иностранец в Чехии платил «киношными» евро, теперь ему грозит тюрьма

Иностранец в Чехии платил «киношными» евро, теперь ему грозит тюрьма

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Новости 420on
27 февраля
13:21
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25-летний иностранец расплачивался банкнотами евро с надписью Movie Money на автозаправках в Розвадове. Полиция предъявила ему обвинение в подделке денежных купюр, за что мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Иностранец в Чехии платил «киношными» евро, теперь ему грозит тюрьма

Банкноты на первый взгляд выглядят как настоящие, однако на самом деле это реквизит хорошего качества. Такие купюры обычно используются для съемок фильмов. Например, если киногерой разбрасывает деньги или купается в них, то с большой вероятностью для сцены используются как раз «киношные деньги». На самом деле они не представляют никакой ценности и по сути являются подделкой.

Следователи в Чехии занялись этим делом на рубеже января и февраля текущего года. «Мы получили сообщение о том, что мужчина, говорящий на немецком языке, дважды расплатился на автозаправочных станциях в Розвадове за топливо, шоколадные батончики и лимонад поддельными банкнотами в 100 евро. Банкноты имели надпись Movie Money и были смяты, что придало им изношенный вид», — сказала пресс-секретарь полиции Дагмар Брожова.

В обоих случаях сотрудник автозаправочной станции принимал деньги и возвращал клиенту сдачу. «Криминалисты потом забрали деньги из кассы и проанализировали записи камер видеонаблюдения. Впоследствии они задержали 25-летнего мужчину в казино», — сказала Брожова.

Она добавила, что иностранец имел при себе 120 «кинокупюр» номиналом 50 евро, столько же купюр номиналом 20 и 5 евро и еще 20 номиналом 200 евро.

Источник: novinky.cz

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