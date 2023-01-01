В Чехию пришла вторая волна гриппа

По данным Государственного института здравоохранения (SZU), в Чешской Республике продолжается рост заболеваемости острыми инфекциями дыхательных путей, в основном гриппом. На прошлой неделе было зарегистрировано 1 412 случаев на 100 000 жителей, что на 3,6% больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом институт сообщил в пресс-релизе. Ян Кинчл, руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний в SZU, ожидает, что распространение инфекций будет продолжаться еще несколько недель. Число положительных тестов на ковид также растет.

«То, что в этом году период повышенной заболеваемости респираторными инфекциями длится относительно долго, можно объяснить тем, что в предыдущие два пандемических года был проведен ряд гигиенических мероприятий. Сейчас население снова постепенно повышает свою активность», — сказал Кинчл. Он ожидает, что распространение гриппа будет продолжаться еще несколько недель и постепенно пойдет на спад с наступлением весны.

Наибольшее количество больных на 100 000 населения приходится на Пардубицкий и Южноморавский края, среди возрастных групп почти не болеют дети до пяти лет.

Врачи регистрируют грипп, РС-вирусы, риновирусы, вызывающие ринит, и другие инфекции, включая коронавирус. Случаи гриппа, зарегистрированные медицинскими станциями, увеличились за неделю более чем на 12%. Эксперты связывают нынешний рост заболеваемости с тем, что начал распространяться второй тип гриппа.

«Нынешнюю вспышку гриппа В можно рассматривать как так называемую вторую волну гриппа, которая обычно приходит раз в несколько лет после обычной эпидемии. Иногда она следует с задержкой, иногда сразу за первой волной, что соответствует ситуации этого года», — добавил Кинчл.

С начала сезона гриппа было зарегистрировано 287 пациентов с тяжелой формой, поступивших в отделения интенсивной терапии. 100 из них скончались от инфекции.

Источник: ceskenoviny.cz