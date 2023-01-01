В Чехии говорят: Новая субкультура «Рёдан» чинит беспредел в Украине и России

Власти Киева, Харькова и Львова сообщили о массовых скоплениях агрессивных молодых последователей субкультуры «Рёдан» с перцовыми баллончиками, кастетами и другими опасными предметами в торговых центрах. Последователи субкультуры планировали драки со своими противниками.

Подобные сборища и драки прошли в конце прошлой недели также в российских городах. Только в Москве, по данным российских СМИ, милиция задержала до 350 человек, в основном несовершеннолетних. Кроме того, акции прошли в Санкт-Петербурге, Курске, Новосибирске и Казани.

В Киеве полиция задержала молодых людей и на автобусах доставила их в полицейский участок, сообщило сегодня информационное агентство УНИАН. Аналогичные сцены, как сообщается, имели место быть и в Харькове, где собралось более 200 молодых людей.

«Полиция установила личности 245 участников массовой акции, 30 из которых - совершеннолетние. Среди несовершеннолетних было 149 юношей и 66 девушек. Материалы внесены в базу данных расследуемых дел по статьям о массовых беспорядках и вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, что предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы", - говорится в заявлении харьковской полиции.

Во Львове, по сообщению УНИАН, в одном из торговых центров произошла массовая драка, несмотря на то, что на месте происшествия находилась полиция.

Полиция Львова и Киева пока не комментирует происходящее.

Харьковская милиция заявила, что все произошедшее — дело рук России. С другой стороны, по данным Русского отдела BBC, в России звучат неподкрепленные никакими доказательствами обвинения в том, что массовые драки российской молодежи были «спровоцированы» украинской СБУ.

Название субкультуры отсылает к популярной японской манге о преступной банде, также известной как «Пауки». Длинноволосые последователи субкультуры выдают себя за этих насекомых, нося одежду с изображением пауков и цифру четыре, а также часто вступают в конфликты со своими сверстниками, особенно футбольными фанатами, которых они вызывают на массовые драки через социальные сети.



Источник: denikn.cz

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