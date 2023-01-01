Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Большинство чехов против отмены оценок в начальных классах

Большинство чехов против отмены оценок в начальных классах

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
28 февраля
15:32
135
Большинство чехов (53%) не согласны с предложением об отмене оценок в первых классах начальной школы — следует из опроса агентства STEM/MARK. Оценивание просто на словах, предложенное Министерством образования для первого-третьего классов начальной школы вместо обычных отметок, приветствовали бы 39 % чехов. 8% не определились.

Большинство чехов против отмены оценок в начальных классах

Сторонники оценок считают нынешнюю систему выставления баллов более четкой, объективной и мотивирующей. Наоборот, те, кто поддерживают вербальную оценку надеются на более индивидуальный подход и меньший стресс для детей. «Идею введения устного оценивания больше поддерживают молодые люди до 30 лет, в то время как против такого изменения больше всего выступают люди старшего возраста», — говорит Радек Пилечек из STEM/MARK.

Люди, которые имеют опыт устного оценивания или сталкивались с ним, более позитивно относятся к предложению об отмене классических оценок. Почти две трети этих респондентов оценили свой опыт положительно.

«Похоже, что большая осведомленность о преимуществах может заставить людей изменить мнение и дать устной оценке шанс. Для многих чехов это, вероятно, страх перед чем-то неизвестным, о чем они еще не имеют достаточно информации, как это работает на практике», — сказал Пилечек.

Наиболее часто называемой причиной, по которой люди хотят сохранить оценки, являются обычай и традиция. Респонденты ценят их простоту, ясность и понятность. С другой стороны, основная положительная причина, по которой некоторые предпочитают устные оценки, — это снижение давления, которое оценки оказывают на маленьких детей, что может вызвать у них стресс. По мнению опрошенных, неоспоримым преимуществом является также более индивидуальный подход и акцент на выявлении личностных качеств и недостатков каждого ученика.

Опрос STEM/MARK проводился  в период с 13 по 17 февраля 2023 года посредством онлайн-опроса на Чешской национальной панели.

 

Источник: ceskenoviny.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Актуальное:

Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 


читайте по теме
Assets
15 февраля
12:55
4984
Дом и семья
Когда бабушки и дедушки остались на родине: как искать няню в Чехии и сколько это стоит?
Assets
03 февраля
18:22
11194
Общество
Каникулы в 2022/2023 учебном году и даты весенних каникул в Чехии
Assets
30 января
17:18
25084
Образование
5 подкастов на чешском, чтобы слушать и учить язык
Assets
25 января
09:47
1856
Общество
В Праге стартовала ярмарка образования Gaudeamus
Последние новости:
Assets
28 февраля
15:37
209
Общество
Посвятить все время работе? Ни за что — говорят молодые люди в Чехии
Assets
28 февраля
12:36
975
Политика
Чеченская семья, связанная с Путиным, перевела активы в Чехию
Assets
28 февраля
11:27
1226
Общество
В Чехии говорят: новая субкультура «Рёдан» чинит беспредел в Украине и России
Assets
28 февраля
09:42
380
Экономика
Завышенные цены на продукты в Чехии? Отправьте жалобу в Минсельхоз по электронной почте
Assets
28 февраля
09:01
842
Общество
Треть украинских беженцев планируют вернуться домой
Assets
27 февраля
19:42
3667
Общество
Украинские беженцы в Чехии должны получить новые полисы медицинского страхования
Assets
27 февраля
15:51
1166
Общество
В Чехию пришла вторая волна гриппа
Assets
27 февраля
14:10
1662
Экономика
Утром стулья, вечером деньги? В Донбассе обнаружили магазин с «чешской» мебелью
Assets
27 февраля
13:21
970
Общество
Иностранец в Чехии платил «киношными» евро, теперь ему грозит тюрьма
Assets
27 февраля
11:10
822
Экономика
В Чехии можно было увидеть северное сияние


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес