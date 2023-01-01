Большинство чехов против отмены оценок в начальных классах

Большинство чехов (53%) не согласны с предложением об отмене оценок в первых классах начальной школы — следует из опроса агентства STEM/MARK. Оценивание просто на словах, предложенное Министерством образования для первого-третьего классов начальной школы вместо обычных отметок, приветствовали бы 39 % чехов. 8% не определились.

Сторонники оценок считают нынешнюю систему выставления баллов более четкой, объективной и мотивирующей. Наоборот, те, кто поддерживают вербальную оценку надеются на более индивидуальный подход и меньший стресс для детей. «Идею введения устного оценивания больше поддерживают молодые люди до 30 лет, в то время как против такого изменения больше всего выступают люди старшего возраста», — говорит Радек Пилечек из STEM/MARK.

Люди, которые имеют опыт устного оценивания или сталкивались с ним, более позитивно относятся к предложению об отмене классических оценок. Почти две трети этих респондентов оценили свой опыт положительно.

«Похоже, что большая осведомленность о преимуществах может заставить людей изменить мнение и дать устной оценке шанс. Для многих чехов это, вероятно, страх перед чем-то неизвестным, о чем они еще не имеют достаточно информации, как это работает на практике», — сказал Пилечек.

Наиболее часто называемой причиной, по которой люди хотят сохранить оценки, являются обычай и традиция. Респонденты ценят их простоту, ясность и понятность. С другой стороны, основная положительная причина, по которой некоторые предпочитают устные оценки, — это снижение давления, которое оценки оказывают на маленьких детей, что может вызвать у них стресс. По мнению опрошенных, неоспоримым преимуществом является также более индивидуальный подход и акцент на выявлении личностных качеств и недостатков каждого ученика.

Опрос STEM/MARK проводился в период с 13 по 17 февраля 2023 года посредством онлайн-опроса на Чешской национальной панели.

Источник: ceskenoviny.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Актуальное:

— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook