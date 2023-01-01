Большинство чехов против отмены оценок в начальных классах

Сторонники оценок считают нынешнюю систему выставления баллов более четкой, объективной и мотивирующей. Наоборот, те, кто поддерживают вербальную оценку надеются на более индивидуальный подход и меньший стресс для детей. «Идею введения устного оценивания больше поддерживают молодые люди до 30 лет, в то время как против такого изменения больше всего выступают люди старшего возраста», — говорит Радек Пилечек из STEM/MARK.
Люди, которые имеют опыт устного оценивания или сталкивались с ним, более позитивно относятся к предложению об отмене классических оценок. Почти две трети этих респондентов оценили свой опыт положительно.
«Похоже, что большая осведомленность о преимуществах может заставить людей изменить мнение и дать устной оценке шанс. Для многих чехов это, вероятно, страх перед чем-то неизвестным, о чем они еще не имеют достаточно информации, как это работает на практике», — сказал Пилечек.
Наиболее часто называемой причиной, по которой люди хотят сохранить оценки, являются обычай и традиция. Респонденты ценят их простоту, ясность и понятность. С другой стороны, основная положительная причина, по которой некоторые предпочитают устные оценки, — это снижение давления, которое оценки оказывают на маленьких детей, что может вызвать у них стресс. По мнению опрошенных, неоспоримым преимуществом является также более индивидуальный подход и акцент на выявлении личностных качеств и недостатков каждого ученика.
Опрос STEM/MARK проводился в период с 13 по 17 февраля 2023 года посредством онлайн-опроса на Чешской национальной панели.
Источник: ceskenoviny.cz
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