Посвятить все время работе? Ни за что — говорят молодые люди в Чехии

Молодые люди в Чехии не хотят проводить так много времени на работе. Для них важна эффективность, а не количество отработанных часов.

Чехи привыкли многим жертвовать на работе. Каждый второй регулярно работает сверхурочно каждую неделю. Молодежь, однако, отказывается это делать. Они считают, что в этом нет смысла. При этом они не отказываются от попыток добиться успеха и иметь много денег.

Компании решают непростую проблему. Им нужно набирать новых сотрудников, но самые молодые люди, впервые выходящие на рынок труда, имеют совсем другие представления о работе, чем уже состоявшиеся (и более старшие) работники, что может вызвать разногласия на рабочем месте.

То, что люди, родившиеся около 2000 года, во многом имеют иной подход к жизни, чем их родители, подтвердил репрезентативный опрос, проведенный рекрутинговой компанией Pre-select, данные для которого были собраны Talk Online Panel. В опросе приняли участие 500 респондентов в возрасте от 18 до 64 лет.

Например, в среднем 40% сотрудников работают сверхурочно хотя бы раз в неделю, а пятая часть - несколько раз в неделю. Однако люди в возрасте от 18 до 24 лет не хотят подвергаться такой большой нагрузке. Чуть менее четверти из них работают сверхурочно хотя бы раз в неделю, что является самым низким показателем среди всех возрастных групп. Напротив, наибольшая часть молодых людей (15,5%) говорят, что сверхурочная работа не является необходимой, а более 5% самых молодых работников вообще отказываются работать сверхурочно.

"Я не вижу причин работать, за редким исключением, сверхурочно, когда мы согласны на восьмичасовой рабочий день. Я даже не вижу смысла работать восемь часов, если я могу выполнить порученную работу быстрее. Вот что должно иметь значение, а не количество часов, верно? Это бессмысленно", - говорит Ян К., 20-летний парень из Праги, который после окончания школы поступил на работу в компьютерный отдел крупной производственной компании, специализирующейся на информационных технологиях.

Филип Хурда, директор компании Kogi CON, которая занимается формированием правильной корпоративной культуры в компаниях, с пониманием относится к такому отношению к работе. "Помимо всего прочего, молодое поколение менее терпимо к неэффективности и несправедливости - они стараются лучше использовать свое время и максимально использовать свои преимущества. Они хотят расти быстрее. Как в личной жизни, так и на работе, - объясняет он.

Но наряду с положительными сторонами, по его словам, есть и отрицательные, которые необходимо устранить в культуре компании. "Другая сторона медали заключается в меньшей выносливости и нежелании заниматься монотонной деятельностью (даже той, которая, как правило, является неотъемлемой частью должностной инструкции конкретной должности). В сочетании с низким уровнем безработицы это приводит к повышенной текучести кадров и дисфункциональному сотрудничеству, например, между поколениями", - отмечает он.

Чтобы избежать этих разногласий, говорит он, важно объяснить каждому, как каждое поколение подходит к работе и что в конечном итоге каждое отношение может быть полезным. Побуждение людей к обсуждению и активному сотрудничеству - задача руководителя, который должен уметь вести дискуссию таким образом, чтобы мотивировать людей с разными мнениями к достижению общей цели.

Затем работа должна быть распределена между независимыми, функциональными и связанными между собой поколениями командами, а бонусная составляющая оплаты труда должна быть связана с целями команды, чтобы каждый понимал, что он заработает больше, если будет эффективно работать вместе с коллегами.

Половина чехов, однако, не могут отключиться после работы. 48% людей живут в убеждении, что "нужно быть начеку" даже после того, как ушел с работы, и отвечать на важные сообщения на мобильном телефоне или в почте. Только 13% людей умеют отключать мобильные телефоны после рабочего дня, не читать сообщения и полностью уделять внимание семье или себе.

Другие данные опроса показывают, что большинство чехов проводят в среднем 31,5 часа в неделю на работе, 18 часов отдыхают с семьей и около 14 часов работают в семье. Но у молодых людей другие приоритеты. Они по-прежнему тратят больше всего времени на работу (22,5 часа в неделю), но это примерно на треть меньше, чем у большинства чехов.

С другой стороны, они больше путешествуют (10,9 ч. против 7,9 ч.), уделяют больше времени построению карьеры (5,9 ч. против 2,1 ч.) и тратят 6,2 ч. на попытки максимизировать свой заработок (против 2,1 ч. у населения в целом). Они тратят значительно больше времени на образование (10,5 ч. по сравнению с 3 ч.).

В то время как 85% населения в Чехии рассчитывают зарабатывать на жизнь работой, только 71 % людей в возрасте до 24 лет считают, что так нужно делать.

Источник: seznamzpravy.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

Актуальное:

— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook