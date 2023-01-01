В Чехии пособие солидарности для тех, у кого живут беженцы, будет выплачиваться до конца июня

​Пособие солидарности для людей, которые бесплатно размещают беженцев в своих домах или в свободных квартирах в Чехии, будет продлено на три месяца. Пособие будет выплачиваться до конца июня. Правила получения и размер пособия пока не изменятся.

Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте правительства. Расходы бюджета на следующий квартал года могут составить полмиллиарда крон, если будет размещено 48 000 новоприбывших, говорится в документах к постановлению.

"В связи с сохраняющейся необходимостью обеспечения жильем лиц с временной защитой в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины, вызванным вторжением войск Российской Федерации, действие постановления правительства продлевается на второй квартал 2023 года", - говорится в документах к постановлению Министерства труда.

По расчетам Министерства труда, в месяц, когда размещается 48 000 человек, будет выплачено компенсаций на общую сумму 167 миллионов крон, а в квартал - 501 миллион крон. Министерство заявило, что у него нет таких денег в бюджете, и расходы будут произведены в долг. Министерство финансов заявило, что согласится на продление пособия на три месяца только в том случае, если Министерство труда обеспечит средства.

Пособие солидарности было введено в прошлом году так называемым lex Ukraine, а размер пособия регулируется постановлением правительства. На пособие можно претендовать тем, кто предоставляет беженцам жилье с местом для отдыха, приготовления пищи и личной гигиены, с туалетом и доступом к питьевой воде. Государство участвует в расходах по предоставлению бесплатного жилья в течение не менее 16 дней в месяц. Оно перечисляет 5 000 крон за одного беженца, размещенного в отдельной квартире, 9 000 крон - за двух, 12 000 крон - за трех, 14 000 крон - за четырех и 15 000 крон - за пять и более. Если люди размещают новоприбывших непосредственно у себя дома, они могут получить 3 000 крон на человека в месяц. Максимально они могут получить 9 000 крон в месяц. Солидарную помощь могут получить и те, кто предоставляет жилье, если беженцы сами оплачивают газ и электричество.

В январе Бюро труда выплатило пособия солидарности 23 200 домохозяйствам на сумму 208,6 млн крон. Средний размер пособия составил 9 003 кроны. С весны прошлого года до конца января этого года домашние хозяйства получили от государства на оплату жилья в общей сложности более 1,83 млрд крон.

По данным Министерства труда, с июля будет скорректировано положение о выплате пособия по солидарности. Согласно поправке, его будут выплачивать только тем, кто приютил беженцев у себя дома.

Источник: ceskenoviny.cz