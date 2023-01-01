Полиция в Чехии разбирается с дискотеками под названием Bandera Party

Полиция уже занимается этим вопросом. Мэр города Пльзень Роман Заржицкий (ANO) также высказался против названия мероприятия. На это дело обратили внимание порталы Plzeňská drbna и Manipulátoři.cz.
Согласно информации, размещенной в Facebook, Bandera Party проводились в Пльзене несколько раз, например, в ноябре, январе и феврале.
"Мы уделяем должное внимание запланированной танцевальной вечеринке под названием Bandera Party, которая должна состояться в Пльзене. В настоящее время мы собираем и оцениваем необходимую информацию", - сообщила полиция в Твиттере, не уточняя подробностей и дат.
Люди в социальных сетях критиковали название мероприятия как пропагандирующее нацизм. Будучи лидером украинских националистов во время Второй мировой войны, Бандера в одностороннем порядке провозгласил независимое украинское государство и опирался на поддержку немецкого вермахта. Но он был арестован гестапо и заключен в тюрьму. Тем временем его сторонники в одних местах сотрудничали с немцами, а в других воевали против них. Затем они жестоко изгнали поляков с территории нынешней Западной Украины, убив, по польским оценкам, более 100 000 человек.
Бандера считается одной из самых противоречивых фигур в европейской истории. Своим указом президент Украины Виктор Ющенко в 2010 году присвоил Бандере звание Героя Украины. При этом жители Юго-Восточной Украины, а также Польши, Белоруссии и России относятся к нему в основном негативно, обвиняя в радикальном национализме и терроризме.
Организаторы мероприятия заявили в интернете, что мероприятие проводилось в первую очередь в поддержку вооруженных сил Украины.
"С дискотеки, проведенной 14 января, для нужд армии были приобретены следующие вещи: термобелье, спальные мешки, перчатки и матрасы. Мы также пожертвовали средства личной гигиены и медикаменты для оказания первой помощи", - говорится на странице мероприятия в Facebook. Все вещи были отправлены в Донецк, говорится в объявлении.
Мэр города выступил против акции с названием: "Я призываю всех порядочных операторов ресторанов и других развлекательных заведений не предоставлять места организаторам подобных мероприятий. В то же время я призываю граждан Украины вести себя прилично в Пльзене и благодарю тех, кто это делает. Бандера был военным преступником. Бандеровцы несут ответственность и за массовые убийства чехословацкого населения. Такие действия для меня неприемлемы. Однако, что касается проведения мероприятия в частном заведении, у нас очень ограниченные возможности. Поэтому мы находимся в контакте с полицией Чешской Республики", - написал Заржицкий в своем профиле на Facebook.
Источник: novinky.cz
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