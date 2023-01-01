Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Полиция в Чехии разбирается с дискотеками под названием Bandera Party

Полиция в Чехии разбирается с дискотеками под названием Bandera Party

Партнер рубрики:
Новости 420on
01 марта
08:59
248
​В последние дни украинские дискотеки, проводимые в клубе Arena в Пльзене под названием Bandera Party, вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Многие критикуют это название, которое отсылает к лидеру украинских националистов времен Второй мировой войны Степану Бандере.

Полиция в Чехии разбирается с дискотеками под названием Bandera Party

Полиция уже занимается этим вопросом. Мэр города Пльзень Роман Заржицкий (ANO) также высказался против названия мероприятия. На это дело обратили внимание порталы Plzeňská drbna и Manipulátoři.cz.

Согласно информации, размещенной в Facebook,  Bandera Party проводились в Пльзене несколько раз, например, в ноябре, январе и феврале.

"Мы уделяем должное внимание запланированной танцевальной вечеринке под названием  Bandera Party, которая должна состояться в Пльзене. В настоящее время мы собираем и оцениваем необходимую информацию", - сообщила полиция в Твиттере, не уточняя подробностей и дат.

Люди в социальных сетях критиковали название мероприятия как пропагандирующее нацизм. Будучи лидером украинских националистов во время Второй мировой войны, Бандера в одностороннем порядке провозгласил независимое украинское государство и опирался на поддержку немецкого вермахта. Но он был арестован гестапо и заключен в тюрьму. Тем временем его сторонники в одних местах сотрудничали с немцами, а в других воевали против них. Затем они жестоко изгнали поляков с территории нынешней Западной Украины, убив, по польским оценкам, более 100 000 человек.

Бандера считается одной из самых противоречивых фигур в европейской истории. Своим указом президент Украины Виктор Ющенко в 2010 году присвоил Бандере звание Героя Украины. При этом жители Юго-Восточной Украины, а также Польши, Белоруссии и России относятся к нему в основном негативно, обвиняя в радикальном национализме и терроризме.

Организаторы мероприятия заявили в интернете, что мероприятие проводилось в первую очередь в поддержку вооруженных сил Украины.

"С дискотеки, проведенной 14 января, для нужд армии были приобретены следующие вещи: термобелье, спальные мешки, перчатки и матрасы. Мы также пожертвовали средства личной гигиены и медикаменты для оказания первой помощи", - говорится на странице мероприятия в Facebook. Все вещи были отправлены в Донецк, говорится в объявлении.

Мэр города выступил против акции с названием: "Я призываю всех порядочных операторов ресторанов и других развлекательных заведений не предоставлять места организаторам подобных мероприятий. В то же время я призываю граждан Украины вести себя прилично в Пльзене и благодарю тех, кто это делает. Бандера был военным преступником. Бандеровцы несут ответственность и за массовые убийства чехословацкого населения. Такие действия для меня неприемлемы. Однако, что касается проведения мероприятия в частном заведении, у нас очень ограниченные возможности. Поэтому мы находимся в контакте с полицией Чешской Республики", - написал Заржицкий в своем профиле на Facebook.

Источник:  novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

 

Актуальное:

Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
28 февраля
20:11
1143
Общество
В Чехии пособие солидарности для тех, у кого живут беженцы, будет выплачиваться до конца июня
Assets
28 февраля
19:42
967
Экономика
Государственный долг Чехии увеличился до рекордных 2,9 трлн крон в прошлом году
Assets
28 февраля
18:40
186755
Общество
Аренда жилья в Чехии: все от а до я
Assets
28 февраля
17:13
2182
Образование
ВИДЕО: 10 чешских слов — угадай перевод. Что значит «хитрый младенец»?
Последние новости:
Assets
28 февраля
20:11
1143
Общество
В Чехии пособие солидарности для тех, у кого живут беженцы, будет выплачиваться до конца июня
Assets
28 февраля
19:42
967
Экономика
Государственный долг Чехии увеличился до рекордных 2,9 трлн крон в прошлом году
Assets
28 февраля
15:37
626
Общество
Посвятить все время работе? Ни за что — говорят молодые люди в Чехии
Assets
28 февраля
15:32
386
Общество
Большинство чехов против отмены оценок в начальных классах
Assets
28 февраля
12:36
1933
Политика
Чеченская семья, связанная с Путиным, перевела активы в Чехию
Assets
28 февраля
11:27
2149
Общество
В Чехии говорят: новая субкультура «Рёдан» чинит беспредел в Украине и России
Assets
28 февраля
09:42
555
Экономика
Завышенные цены на продукты в Чехии? Отправьте жалобу в Минсельхоз по электронной почте
Assets
28 февраля
09:01
1340
Общество
Треть украинских беженцев планируют вернуться домой
Assets
27 февраля
19:42
4289
Общество
Украинские беженцы в Чехии должны получить новые полисы медицинского страхования
Assets
27 февраля
15:51
1293
Общество
В Чехию пришла вторая волна гриппа


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес