Полиция в Чехии разбирается с дискотеками под названием Bandera Party

​В последние дни украинские дискотеки, проводимые в клубе Arena в Пльзене под названием Bandera Party, вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Многие критикуют это название, которое отсылает к лидеру украинских националистов времен Второй мировой войны Степану Бандере.

Полиция уже занимается этим вопросом. Мэр города Пльзень Роман Заржицкий (ANO) также высказался против названия мероприятия. На это дело обратили внимание порталы Plzeňská drbna и Manipulátoři.cz.

Согласно информации, размещенной в Facebook, Bandera Party проводились в Пльзене несколько раз, например, в ноябре, январе и феврале.

"Мы уделяем должное внимание запланированной танцевальной вечеринке под названием Bandera Party, которая должна состояться в Пльзене. В настоящее время мы собираем и оцениваем необходимую информацию", - сообщила полиция в Твиттере, не уточняя подробностей и дат.

Люди в социальных сетях критиковали название мероприятия как пропагандирующее нацизм. Будучи лидером украинских националистов во время Второй мировой войны, Бандера в одностороннем порядке провозгласил независимое украинское государство и опирался на поддержку немецкого вермахта. Но он был арестован гестапо и заключен в тюрьму. Тем временем его сторонники в одних местах сотрудничали с немцами, а в других воевали против них. Затем они жестоко изгнали поляков с территории нынешней Западной Украины, убив, по польским оценкам, более 100 000 человек.

Бандера считается одной из самых противоречивых фигур в европейской истории. Своим указом президент Украины Виктор Ющенко в 2010 году присвоил Бандере звание Героя Украины. При этом жители Юго-Восточной Украины, а также Польши, Белоруссии и России относятся к нему в основном негативно, обвиняя в радикальном национализме и терроризме.

Организаторы мероприятия заявили в интернете, что мероприятие проводилось в первую очередь в поддержку вооруженных сил Украины.

"С дискотеки, проведенной 14 января, для нужд армии были приобретены следующие вещи: термобелье, спальные мешки, перчатки и матрасы. Мы также пожертвовали средства личной гигиены и медикаменты для оказания первой помощи", - говорится на странице мероприятия в Facebook. Все вещи были отправлены в Донецк, говорится в объявлении.

Мэр города выступил против акции с названием: "Я призываю всех порядочных операторов ресторанов и других развлекательных заведений не предоставлять места организаторам подобных мероприятий. В то же время я призываю граждан Украины вести себя прилично в Пльзене и благодарю тех, кто это делает. Бандера был военным преступником. Бандеровцы несут ответственность и за массовые убийства чехословацкого населения. Такие действия для меня неприемлемы. Однако, что касается проведения мероприятия в частном заведении, у нас очень ограниченные возможности. Поэтому мы находимся в контакте с полицией Чешской Республики", - написал Заржицкий в своем профиле на Facebook.

Источник: novinky.cz

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