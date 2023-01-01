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Фальшивые банкиры в Чехии за два года украли почти 80 млн крон

Фальшивые банкиры в Чехии за два года украли почти 80 млн крон

Партнер рубрики:
Новости 420on
01 марта
10:16
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Полиция Праги предостерегает от так называемых фальшивых банкиров — за последние два года было зафиксировано более 230 случаев мошенничества с ущербом почти в 80 млн крон. По данным полиции, фальшивый банкир убеждает жертв взять кредит в банке и положить деньги на биткоин-счет, после чего получает доступ к биткоин-кошельку и потерпевшие теряют деньги.

Фальшивые банкиры в Чехии за два года украли почти 80 млн крон

«Мошенничество заключается в том, что фальшивый банкир связывается со своей жертвой по телефону и с помощью социальной инженерии убеждает человека, что кто-то взломал его интернет-банкинг и хочет оформить кредит в банке. Преступник манипулирует жертвой, убеждая ее пойти в свой банк, где она берет максимальную сумму кредита, которую банк позволит ей взять, а затем кладет эти деньги в биткоинмат», — рассказал Ян Данек, пресс-секретарь пражской полиции.

Мошенники утверждают, что таким образом можно исчерпать свой кредитный лимит, и злоумышленник, который взломал систему банковской идентификации, уже не сможет обращаться за кредитами.

По словам пресс-секретаря, средняя сумма денег, которую люди теряют таким образом, составляет 400 000 крон, но также зафиксирован случай, когда жертва потеряла более 2 млн крон. Около 25% этих случаев произошли в Праге.

Петра Черногорска также пошла в отделение банка, чтобы подать заявку на кредит на основании такого телефонного звонка. Но ей не одобрили кредит. «У меня был ангел-хранитель. В каком-то смысле он мне помог. Я думала, что со мной такого не может случиться, что я не отношусь к уязвимой группе», — сказала она в интервью ČT. 

Полиция подчеркивает, что банки никогда не запрашивают у клиентов банковские реквизиты и не просят снять деньги и положить их в другой банк или перевести в криптовалюту. «Скорее всего, это был биткоинмат — устройство, которое может конвертировать реальные деньги в виртуальную валюту, потому что виртуальную валюту — чаще всего биткоин — трудно отследить», — сказал Вацлав Писецки, глава отдела киберпреступности пражской полиции.  

По словам полицейских, мошенники используют настоящие имена банковских служащих или подставных полицейских. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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