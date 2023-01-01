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1 и 2 марта в Чехии будут видны Венера и Юпитер. Откуда и когда можно наблюдать?

1 и 2 марта в Чехии будут видны Венера и Юпитер. Откуда и когда можно наблюдать?

Партнер рубрики:
Новости 420on
01 марта
15:15
183
Люди смогут наблюдать близкое сближение Венеры и Юпитера на вечернем небе в среду, 1 марта, и в четверг, 2 марта. Две планеты будут разделены расстоянием в половину углового градуса. В связи с этим будут продлены часы работы двух пражских обсерваторий: обсерватории Штефаниковой в Петршине и обсерватории в Дьяблице с 18:00 до 19:00.

1 и 2 марта в Чехии будут видны Венера и Юпитер. Откуда и когда можно наблюдать?

Ближайшее сближение двух самых ярких планет Солнечной системы произойдет 1 и 2 марта. В течение февраля на небе можно было наблюдать сближение Венеры с Юпитером. В первых числах марта эти два тела будут находиться на расстоянии всего полградуса, то есть на таком же расстоянии, как если бы мы поместили между ними полную Луну.

Сразу после наступления темноты (позже они будут низко над горизонтом) над западным горизонтом будет видно так называемое соединение планет. 

"Венеру можно узнать по тому, что она ярче Юпитера", - советует Астрономический институт Академии наук Чешской Республики в Ондрейове на своей странице в Facebook. В среду Венера будет находиться справа и немного ниже Юпитера, а на следующий день ее можно будет найти выше Юпитера".

Какими будут условия для наблюдения этого явления сегодня и завтра? "Я не знаю более идеальных условий для наблюдения. На всей территории Чешской Республики будет ясно", - сказала метеоролог Дагмар Хонсова. В идеале лучше всего наблюдать явление с возвышенности.

"В остальном явление настолько четкое, что люди могут наблюдать его даже из городов - при ясной погоде и хорошем обзоре", - добавил Петр Горалек из Института физики Силезского университета в Опаве.

Источник: novinky.cz

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