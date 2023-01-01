В детском саду в Чехии у полицейского случайно выстрелил пистолет

Во время посещения полицейскими детского сада в Пршеровском крае был произведен случайный выстрел из табельного оружия. Инцидент обошелся без травм. Делом занимается отдел внутреннего контроля, сообщили в президиуме полиции.

Во время беседы в детском саду в Пршеровском крае при обращении с табельным оружием произошел случайный выстрел. Несмотря на то, что никто не пострадал, соответствующий отдел внутреннего контроля немедленно приступил к расследованию инцидента", - говорится в сообщении полиции.

Сотрудники полиции не уточнили, где именно произошел инцидент и в какой ситуации.

Без дальнейших подробностей полиция сообщила, что полиция Оломоуцкого края приняла меры для того, чтобы подобное не могло произойти в будущем. Полиция не уточнила, что это были за меры и как именно они гарантируют, что подобное не повторится.

"Мы сожалеем и приносим извинения всем причастным за ошибку нашего коллеги", - добавила полиция в Twitter.

Источник: novinky.cz

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