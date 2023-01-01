В Чехии обнаружили польское куриное мясо с сальмонеллой

Партия мяса была продана в Чехии компанией JIP East Bohemia, сообщил пресс-секретарь инспекции Павел Копржива.
Производителем является польская компания Kabanos из Яблонки. На этикетке было написано «Kuře a kvalita bez drobu kurczak čerstvé děleně drůbeži masa». Срок годности — до 19 февраля этого года.
«Мы настоятельно рекомендуем всем потребителям, у которых дома может находиться продукт в замороженном виде, не употреблять его. Заморозка практически не влияет на бактериальное загрязнение», — сказала Копржива.
Источник: novinky.cz
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