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В Чехии обнаружили польское куриное мясо с сальмонеллой

В Чехии обнаружили польское куриное мясо с сальмонеллой

Партнер рубрики:
Новости 420on
03 марта
09:41
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​Куриное мясо из Польши, зараженное бактериями, которые вызывают сальмонеллез, появилось на чешском рынке. Хотя срок годности мяса истек 19 февраля и оно больше не продается, Государственное управление сельскохозяйственной и продовольственной инспекции (SZPI) предупреждает потребителей, у которых может быть замороженное мясо.

В Чехии обнаружили польское куриное мясо с сальмонеллой

Партия мяса была продана в Чехии компанией JIP East Bohemia, сообщил пресс-секретарь инспекции Павел Копржива.

Производителем является польская компания Kabanos из Яблонки. На этикетке было написано «Kuře a kvalita bez drobu kurczak čerstvé děleně drůbeži masa». Срок годности — до 19 февраля этого года.

«Мы настоятельно рекомендуем всем потребителям, у которых дома может находиться продукт в замороженном виде, не употреблять его. Заморозка практически не влияет на бактериальное загрязнение», — сказала Копржива.

Источник: novinky.cz

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