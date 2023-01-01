В Чехии полиция задержала иностранцев, которые перевозили нелегальных мигрантов в Германию

Нелегальные мигранты прибывали через Венгрию, Словакию и Чехию в страну назначения в Западной Европе, которой чаще всего была Германия. Чешские полицейские сотрудничали по этому делу с коллегами за рубежом.
«Организованная группа совершала преступные действия в основном из офиса коммерческой компании в Брно, которая была создана обвиняемыми с целью поставки иностранных работников на рынок труда в Чехии», — сказал Ярослав Ибегей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью.
Банда заработала несколько миллионов крон на перевозке мигрантов. Сотрудники полиции провели 14 обысков и изъяли три автомобиля. В общей сложности они задокументировали 130 случаев незаконного пересечения границы и предъявили девяти контрабандистам обвинения в участии в организованной преступной группе, организации и содействии незаконному пересечению государственной границы.
«Почти все обвиняемые признались в своей преступной деятельности и заявили, что начали заниматься перевозкой мигрантов с весны 2022 года. В случае окончательного вердикта главному организатору грозит тюремное заключение сроком до 12 лет, а остальным членам группы - до 10 лет», — резюмировал Ибегей.
Источник: novinky.cz
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