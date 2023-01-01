В Чехии резко выросло число детей, страдающих ожирением

Эксперты связывают это с пандемией коронавируса, когда дети перестали двигаться и изменились их пищевые привычки. Наихудшие показатели демонстрируют дети в возрасте от 11 до 13 лет.

"В последние годы темпы роста детского ожирения замедлились, а ежегодный рост остановился примерно в 2016 и 2017 годах. К сожалению, эту тенденцию существенно изменила эпоха ковида", - говорит педиатр Ян Боженски из больницы Острава-Витковице.

"Если в 1991 году в Чешской Республике было 3% детей с ожирением, то в 2021 году - более 16%. Рост очень значительный и влечет за собой дальнейшие осложнения", - сказал Боженски.

Наибольший рост врачи наблюдают в возрастной категории от 11 до 13 лет. Именно эти дети больше всего пострадали от мер по борьбе с ковидом. "Это те дети, которые проводили все свое время в дистанционном обучении, они были дома. Они восприняли это тяжелее всего", - говорит педиатр.

По словам Мартина Халузика, диабетолога из IKEM, наибольший вклад в рост ожирения у детей внесло снижение физической активности. "Некоторые дети даже не сидели во время онлайн-занятий, они просто лежали. Их основные привычки полностью изменились. Это касается и взрослых. Некоторые люди раньше хотя бы ходили на работу пешком, а во время ковида они вообще перестали ходить", - говорит Халузик.

Детское ожирение вызвано не только низкой или нулевой физической активностью, но и пищевыми привычками. "Чаще всего дети пьют подслащенные напитки. Двухлитровая бутылка таких напитков эквивалентна 11-ти булочкам", - говорит Боженски. По его словам, дети также привыкли пить энергетические напитки в банках.

"У нас была 10-летняя девочка с желчным пузырем и панкреатитом, которая выпивала по 20 таких банок в день. Мы видим детей с тяжелым метаболическим синдромом, у которых органы покрыты жиром. У них будут действительно серьезные проблемы со здоровьем через двадцать лет, к тридцати годам", - говорит Боженски.

Лекарство, подавляющее голод

Новой разработкой в области лечения ожирения являются препараты, которые напрямую влияют на выработку гормона, образующегося в кишечнике после приема пищи, считает Халузик. Инъекционное лечение, стимулирующее гормон под названием GLP-1, вызывает чувство сытости и подавляет голод. "Кроме того, он изменяет вкусовые предпочтения, и можно сказать, что после такого лечения люди едят более здоровую пищу", - сказал Халузик.

Для чешских пациентов все еще существует препарат, который не покрывается государственной медицинской страховкой. "Месячный курс лечения стоит примерно 2500 крон, если пациент принимает более высокие дозы. Для некоторых достаточно и меньших доз", - пояснил врач. В конце этого года, по его словам, должен появиться препарат из США, основанный на том же принципе, но он будет дороже.

Однако, по словам детского психолога Ивы Малковой, которая специализируется на ожирении у детей, в лечении детей больше подводных камней, чем у взрослых. "В основном это связано с состоянием педиатрии, нехваткой педиатров. Обычно они сразу отправляют ребенка с ожирением к эндокринологу, но эндокринологическая проблема редко бывает виновата. Тогда врач назначает санаторий, который хорошо помогает, но потом, когда ребенок возвращается к нормальной жизни, возвращаются и вредные привычки. Это порочный круг", - говорит Малкова.

"Ни одно лечение ожирения не работает без соблюдения режима, то есть корректировки образа жизни и привычек питания", - отмечает Халузик.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

Актуальное:

— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook