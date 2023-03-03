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Преподавателя гимназии в Чехии будут судить за сексуальное насилие в отношении студенток

Преподавателя гимназии в Чехии будут судить за сексуальное насилие в отношении студенток

Партнер рубрики:
Новости 420on
04 марта
09:02
1172
Полиция предъявила обвинение в сексуальном насилии над студентками преподавателю гимназии в городе Крупка (район Теплице). Если его вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Преподавателя гимназии в Чехии будут судить за сексуальное насилие в отношении студенток

Об этом Чешскому телевидению сообщил окружной прокурор Теплице Ондржей Лангр.

«По делу обвиняемого преподавателя Архиерейской гимназии в городе Крупка возбуждено уголовное дело по признакам насильственных действий сексуального характера и преступления сексуального принуждения», — сказал Лангр. Он добавил, что, по версии следствия, преподаватель надругался над четырьмя девушками. Если вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет, так как он совершил преступление, будучи учителем.

Уголовное дело против педагога было возбуждено по инициативе гимназии. Таким образом учебное заведение отреагировало на жалобы, полученные в марте прошлого года. Один из представителей средней школы, пожелавший не называть своего имени, ранее сообщил ЧТК, что преподаватель там больше не работает.

Лангр добавил, что прокуратура не будет предоставлять дополнительную информацию о возрасте потерпевших и характере дела.

Источник: ceskenoviny.cz

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