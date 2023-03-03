Преподавателя гимназии в Чехии будут судить за сексуальное насилие в отношении студенток

Полиция предъявила обвинение в сексуальном насилии над студентками преподавателю гимназии в городе Крупка (район Теплице). Если его вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Об этом Чешскому телевидению сообщил окружной прокурор Теплице Ондржей Лангр.

«По делу обвиняемого преподавателя Архиерейской гимназии в городе Крупка возбуждено уголовное дело по признакам насильственных действий сексуального характера и преступления сексуального принуждения», — сказал Лангр. Он добавил, что, по версии следствия, преподаватель надругался над четырьмя девушками. Если вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет, так как он совершил преступление, будучи учителем.

Уголовное дело против педагога было возбуждено по инициативе гимназии. Таким образом учебное заведение отреагировало на жалобы, полученные в марте прошлого года. Один из представителей средней школы, пожелавший не называть своего имени, ранее сообщил ЧТК, что преподаватель там больше не работает.

Лангр добавил, что прокуратура не будет предоставлять дополнительную информацию о возрасте потерпевших и характере дела.

Источник: ceskenoviny.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

Актуальное:

— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook