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Учителя гимназии в Чехии будут судить за сексуальное насилие в отношении студенток

Учителя гимназии в Чехии будут судить за сексуальное насилие в отношении студенток

Партнер рубрики:
Новости 420on
04 марта
09:02
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Полиция предъявила обвинение в сексуальном насилии над ученицами преподавателю гимназии в городе Крупка (Теплице). Если его вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Учителя гимназии в Чехии будут судить за сексуальное насилие в отношении студенток

Об этом Чешскому телевидению сообщил окружной прокурор Теплице Ондржей Лангр.

«По делу обвиняемого преподавателя Архиерейской гимназии в городе Крупка возбуждено уголовное дело по признакам насильственных действий сексуального характера и преступления сексуального принуждения», — сказал Лангр. Он добавил, что, по версии следствия, учитель надругался над четырьмя девочками. Если вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет, так как он совершил бы преступление, будучи учителем.

Уголовное дело против педагога было возбуждено по инициативе школы. Таким образом, учебное заведение реагировало на жалобы, полученные в марте прошлого года. Один из представителей школы, пожелавший не называть своего имени, ранее сообщил ЧТК, что учитель там больше не работает. Лангр добавил, что прокуратура не будет предоставлять дополнительную информацию о возрасте потерпевших и характере дела.

Источник: ceskenoviny.cz

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