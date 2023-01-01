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Редкий детеныш черного носорога родился в сафари-парке Двур-Кралове

Редкий детеныш черного носорога родился в сафари-парке Двур-Кралове

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Новости 420on
06 марта
14:14
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​В субботу, 4 марта, в сафари-парке Двур Кралове-над-Лабем родился детеныш двурогого черного носорога восточного подвида, который находится под угрозой исчезновения. Новый детеныш - самец, он весит 36 килограммов. Заводчики назвали самца Магаши, в честь места в Акагере (Руанда), куда в прошлом возвращали носорогов.

Редкий детеныш черного носорога родился в сафари-парке Двур-Кралове

Это уже третий детеныш носорога этого вида, родившийся в Чехии за последний год. В прошлом году 4 марта родился самец, которого назвали Киевом, а самка родилась в декабре, рассказала Зузана Бучкова, пресс-секретарь зоопарка. Сафари-парк Двур Кралове является одним из крупнейших и наиболее успешных заводчиков носорогов в мире. По словам заводчиков, три малыша составляют половину всех родов носорогов этого вида в зоопарках мира за последний год.

Детеныш - первый отпрыск нового племенного самца Эмбу, который прибыл в сафари-парк осенью 2020 года из Честера, Англия. Мать - 17-летняя Майша, которая родилась в Двур-Кралове и в прошлом уже имела детенышей.

Работники зоопарка ожидают, что в ближайшие дни посетители смогут увидеть детеныша в вольере. 

Сейчас в Сафари-парке содержится 21 носорог, 15 из которых относятся к восточному черному подвиду, а шесть - к южным белым носорогам. Черные носороги находятся под угрозой исчезновения, в дикой природе осталось около 900 особей. В Африке насчитывается около 20 000 южных белых носорогов.

Основа разведения носорогов в Двур-Кралове была заложена 50 лет назад. Животные были привезены из африканских экспедиций на рубеже 60-х и 70-х годов тогдашним директором зоопарка Йозефом Вагнером. Первый носорог родился в Двур-Кралове в 1976 году. На сегодняшний день в зоопарке родилось около 60 носорогов разных видов.

Источник: ceskenoviny.cz

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