Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Склад с алкоголем в загородной резиденции президента Чехии оказался почти пустым

Склад с алкоголем в загородной резиденции президента Чехии оказался почти пустым

Партнер рубрики:
Новости 420on
06 марта
18:11
553
Канцелярия президента Чехии после проверки администрации Пражского Града подаст заявление, чтобы возбудить уголовное дело по подозрению в имущественных и экономических преступлениях.

Склад с алкоголем в загородной резиденции президента Чехии оказался почти пустым

Канцелярия уходящего президента Милоша Земана реагирует на несколько аудиторских проверок Администрации Пражского Града, проведенных за последний год. Чиновники заявили, что именно на основании этих проверок осенью прошлого года был уволен директор администрации Пражского Града Иво Велишек.

Нарушения были обнаружены в четырех областях. Они касаются ремонтно-строительных работ на территории Викарки, сбора и инкассации наличности в районе Пражского Града, продажи древесины в районах Пражского Града и замка Ланы, а также неясностей в отношении хранения алкоголя в замке Ланы. Склад оказался почти пустым, и была отмечена большая недостача.

«После начала расследования один из сотрудников администрации Пражского Града явился с частью пропавшего алкоголя, заявив, что на основании указания Явурковой (экс-глава администрации замка Ланы — прим. ред.) он управлял неофициальным складом спиртного без какой-либо материальной ответственности. В то же время другие работники списывали по указанию Явурковой 20 бутылок алкоголя в месяц с официального склада, якобы для протокольных целей. При этом они не видели этих бутылок алкоголя и не использовали их официально», — говорится в заявлении канцелярии президента.

Кроме того, канцелярия президента расследует информацию о ненадлежащем обращении с бутилированным алкоголем из фруктов собственного производства.

Канцелярия приписывает эти нарушения Иво Велишеку, бывшему директору администрации Пражского Града, и Михаэле Явурковой, которая руководила администрацией замка Ланы. Оба были сняты со своих должностей осенью прошлого года.

Заявление о возбуждении уголовного дела было направлено после того, как издание Seznam Zprávy в нескольких статьях обратило внимание на то, как глава канцелярии Вратислав Мынарж распоряжался имуществом администрации президента. 

Источник: seznamzpravy.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

 

Актуальное:

Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
06 марта
19:19
238
Общество
Пешеходы в Чехии не пропустили на переходе машину скорой помощи
Assets
06 марта
17:55
5249
Жизнь
Кафе и другие места в Праге, где можно сидеть с ноутбуком без зазрения совести
Assets
06 марта
17:00
37756
О Чехии
Для прогулок весной: 8 невероятно красивых парков и садов в Чехии
Assets
06 марта
16:24
9458
Жизнь
10 способов сэкономить на воде и энергии в Чехии
Последние новости:
Assets
06 марта
19:19
238
Общество
Пешеходы в Чехии не пропустили на переходе машину скорой помощи
Assets
06 марта
14:14
303
Общество
Редкий детеныш черного носорога родился в сафари-парке Двур-Кралове
Assets
06 марта
13:22
625
Общество
Полиция в Чехии предъявила мужчине обвинение в сутенерстве
Assets
06 марта
09:35
851
Экономика
Средняя зарплата в Чехии выросла до 43 412 крон, но в реальном выражении снизилась
Assets
06 марта
09:13
389
Экономика
Представители налоговых органов в Чехии помогают предпринимателям с подачей налоговых деклараций
Assets
05 марта
16:29
8004
Экономика
В Чехии готовят судебные иски по поводу мошенничества с пособиями
Assets
05 марта
16:04
1141
Экономика
Милош Земан посоветовал правительству повысить налоги
Assets
05 марта
13:35
2277
Экономика
Чешская компания производит продукты питания, которые хранятся 10 лет. Она отправит их в Украину
Assets
05 марта
09:04
2003
Экономика
Реальная заработная плата в Чехии выросла на 141 процент с 1994 года. Сколько получали чехи 30 лет назад?
Assets
04 марта
20:39
1723
Общество
Водитель-иностранец в Чехии пытался скрыться от полиции на угнанном автомобиле


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес