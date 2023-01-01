Склад с алкоголем в загородной резиденции президента Чехии оказался почти пустым

Канцелярия президента Чехии после проверки администрации Пражского Града подаст заявление, чтобы возбудить уголовное дело по подозрению в имущественных и экономических преступлениях.

Канцелярия уходящего президента Милоша Земана реагирует на несколько аудиторских проверок Администрации Пражского Града, проведенных за последний год. Чиновники заявили, что именно на основании этих проверок осенью прошлого года был уволен директор администрации Пражского Града Иво Велишек.

Нарушения были обнаружены в четырех областях. Они касаются ремонтно-строительных работ на территории Викарки, сбора и инкассации наличности в районе Пражского Града, продажи древесины в районах Пражского Града и замка Ланы, а также неясностей в отношении хранения алкоголя в замке Ланы. Склад оказался почти пустым, и была отмечена большая недостача.

«После начала расследования один из сотрудников администрации Пражского Града явился с частью пропавшего алкоголя, заявив, что на основании указания Явурковой (экс-глава администрации замка Ланы — прим. ред.) он управлял неофициальным складом спиртного без какой-либо материальной ответственности. В то же время другие работники списывали по указанию Явурковой 20 бутылок алкоголя в месяц с официального склада, якобы для протокольных целей. При этом они не видели этих бутылок алкоголя и не использовали их официально», — говорится в заявлении канцелярии президента.

Кроме того, канцелярия президента расследует информацию о ненадлежащем обращении с бутилированным алкоголем из фруктов собственного производства.

Канцелярия приписывает эти нарушения Иво Велишеку, бывшему директору администрации Пражского Града, и Михаэле Явурковой, которая руководила администрацией замка Ланы. Оба были сняты со своих должностей осенью прошлого года.

Заявление о возбуждении уголовного дела было направлено после того, как издание Seznam Zprávy в нескольких статьях обратило внимание на то, как глава канцелярии Вратислав Мынарж распоряжался имуществом администрации президента.

Источник: seznamzpravy.cz

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