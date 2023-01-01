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Чистокровный английский жеребец был украден из конюшни в Чехии. Он принадлежит Кадырову

Чистокровный английский жеребец был украден из конюшни в Чехии. Он принадлежит Кадырову

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Новости 420on
07 марта
11:12
548
​Полиция расследует кражу 16-летнего племенного чистокровного жеребца из конюшни в Литомержице. Стоимость животного составляет 400 000 крон. По данным сайта Jezdci.cz, жеребец принадлежит чеченскому лидеру Кадырову и является частью активов, замороженных Чешской Республикой в рамках международных санкций.

Чистокровный английский жеребец был украден из конюшни в Чехии. Он принадлежит Кадырову

Полиция сообщила о случившемся в Твиттере 7 марта, заявив, что кража предположительно произошла в ночь с 3 на 4 марта.

«Неизвестный преступник украл лошадь породы английская чистокровная из конюшни в Крабчице. Он снял предохранительную цепь с карабином с раздвижной двери в боксе для содержания лошадей и увел племенного жеребца», — говорится в сообщении полиции.

По словам детективов, у 16-летнего гнедого жеребца на лбу имеется белая отметина в форме звезды неправильной формы, а часть правой задней ноги также белая.

«Стоимость племенного животного оценивается почти в 400 000 крон», — сказали в полиции.

По данным сайта Jezdci.cz, жеребец Зазоу наряду с другими лошадьми является частью активов, замороженных Чешской Республикой на основании международных санкций против президента Чечни Рамзана Кадырова.

Лошадь родом с немецкого конного завода Fährhof успешно выступала в восьми странах на двух разных континентах, выиграв в общей сложности девять скачек. Кадыров купил жеребца в 2012 году, а в 2016 году он был перевезен в Крабчице. В том же году Чехия внесла трех лошадей Кадырова в список замороженных активов в рамках международных санкций.

«У Кадырова здесь в общей сложности пять лошадей. Две племенные и три скаковые лошади», — подтвердил тренер Арслангир Шавуев во время посещения конюшни в 2017 году.

Прошлой весной, незадолго до вторжения российской армии в Украину, двое мужчин попытались украсть лошадей с конного завода в Крабчице. Однако владелец не позволил им это сделать, сообщает iRozhlas.cz.

«Полиция сейчас активно ищет виновных в краже и украденную лошадь», — сказала пресс-секретарь полиции Павла Кофрова.

Источник: novinky.cz

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