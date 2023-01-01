Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Правительство Чехии планирует прекратить бесплатную аренду земли для россиян

Правительство Чехии планирует прекратить бесплатную аренду земли для россиян

Партнер рубрики:
Новости 420on
07 марта
11:56
348
​Чешская Республика начинает выполнять десятый пакет санкций Европейского союза и регулировать имущественные отношения с Российской Федерацией. На этой неделе правительство обсудит возможность расторгнуть долгосрочный договор с Россией о бесплатной аренде земли, на которой стоят ее здания. Государство уже требует коммерческую арендную плату за землю под российскими зданиями в пражском районе Стодулки.

Правительство Чехии планирует прекратить бесплатную аренду земли для россиян

Большой комплекс офисных зданий и квартир в пражском районе Стодулки был построен в начале 80-х годов на земле, принадлежавшей Чехии по договору с Советским Союзом. В настоящее время комплекс принадлежит компании SSR Simply Service Rent с анонимным владельцем на Кипре и учредителем из России.

В течение длительного времени государство не получало арендной платы за землю. Нынешний владелец утверждает, что платит, но власти говорят, что этого недостаточно. Кроме того, владелец сдает в субаренду коммерческие площади и квартиры третьим лицам. Арендаторы, с которыми связалось Чешское телевидение, отказались обсуждать условия аренды.

Вопрос о недвижимости Российской Федерации на территории Чехии будет рассмотрен правительством на этой неделе. «Мы направляем в правительство материал, который отменяет около девяти постановлений чехословацкого правительства о бесплатном предоставлении земельных участков», — пояснил заместитель министра иностранных дел Мартин Дворак.

По данным МИДа, комплекс Стодулки уже несколько лет обязан платить арендную плату за этот участок земли, и против компании с анонимным владельцем подан иск. Спор между владельцем участка и Чешской Республикой планируется рассмотреть в окружном суде Праги 5 на этой неделе. Пока неясно, когда будет вынесен вердикт.

Источник: ceskatelevize.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

 

Актуальное:

Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
07 марта
13:53
21031
Культура
Прага Марины Цветаевой: экскурсия по любимым местам поэтессы
Assets
07 марта
13:48
6652
Жизнь
В Чехии орудуют интернет-мошенники
Assets
07 марта
13:42
81171
Шоппинг
Где покупать вещи в Чехии дешево? Альтернативы Avito и OLX в Чехии
Assets
07 марта
11:12
548
Общество
Чистокровный английский жеребец был украден из конюшни в Чехии. Он принадлежит Кадырову
Последние новости:
Assets
07 марта
11:12
548
Общество
Чистокровный английский жеребец был украден из конюшни в Чехии. Он принадлежит Кадырову
Assets
07 марта
08:37
845
Политика
Петр Павел признался, что больше не будет баллотироваться на пост президента
Assets
06 марта
19:19
1660
Общество
Пешеходы в Чехии не пропустили на переходе машину скорой помощи
Assets
06 марта
18:11
1834
Общество
Склад с алкоголем в загородной резиденции президента Чехии оказался почти пустым
Assets
06 марта
14:14
471
Общество
Редкий детеныш черного носорога родился в сафари-парке Двур-Кралове
Assets
06 марта
13:22
989
Общество
Полиция в Чехии предъявила мужчине обвинение в сутенерстве
Assets
06 марта
09:35
1258
Экономика
Средняя зарплата в Чехии выросла до 43 412 крон, но в реальном выражении снизилась
Assets
06 марта
09:13
593
Экономика
Представители налоговых органов в Чехии помогают предпринимателям с подачей налоговых деклараций
Assets
05 марта
16:29
10137
Экономика
В Чехии готовят судебные иски по поводу мошенничества с пособиями
Assets
05 марта
16:04
1273
Экономика
Милош Земан посоветовал правительству повысить налоги


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес