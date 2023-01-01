Правительство Чехии планирует прекратить бесплатную аренду земли для россиян

​Чешская Республика начинает выполнять десятый пакет санкций Европейского союза и регулировать имущественные отношения с Российской Федерацией. На этой неделе правительство обсудит возможность расторгнуть долгосрочный договор с Россией о бесплатной аренде земли, на которой стоят ее здания. Государство уже требует коммерческую арендную плату за землю под российскими зданиями в пражском районе Стодулки.

Большой комплекс офисных зданий и квартир в пражском районе Стодулки был построен в начале 80-х годов на земле, принадлежавшей Чехии по договору с Советским Союзом. В настоящее время комплекс принадлежит компании SSR Simply Service Rent с анонимным владельцем на Кипре и учредителем из России.

В течение длительного времени государство не получало арендной платы за землю. Нынешний владелец утверждает, что платит, но власти говорят, что этого недостаточно. Кроме того, владелец сдает в субаренду коммерческие площади и квартиры третьим лицам. Арендаторы, с которыми связалось Чешское телевидение, отказались обсуждать условия аренды.

Вопрос о недвижимости Российской Федерации на территории Чехии будет рассмотрен правительством на этой неделе. «Мы направляем в правительство материал, который отменяет около девяти постановлений чехословацкого правительства о бесплатном предоставлении земельных участков», — пояснил заместитель министра иностранных дел Мартин Дворак.

По данным МИДа, комплекс Стодулки уже несколько лет обязан платить арендную плату за этот участок земли, и против компании с анонимным владельцем подан иск. Спор между владельцем участка и Чешской Республикой планируется рассмотреть в окружном суде Праги 5 на этой неделе. Пока неясно, когда будет вынесен вердикт.

Источник: ceskatelevize.cz

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