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Два убийства и самоубийство в Чехии: отец, мать и дочь найдены мертвыми

Два убийства и самоубийство в Чехии: отец, мать и дочь найдены мертвыми

Партнер рубрики:
Новости 420on
08 марта
10:09
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Следователи расследуют насильственную смерть троих взрослых в квартире в Валашске-Мезиржичи, сообщила полиция в Twitter вечером 7 марта. Судя по всему, это два убийства и самоубийство в семье.

Два убийства и самоубийство в Чехии: отец, мать и дочь найдены мертвыми

«В двух случаях есть подозрение на убийство, в одном случае — самоубийство. Это семейная трагедия», — сообщили в полиции.

Пресс-секретарь полиции Симона Кишнерова сообщила утром 8 марта, что погибли две женщины (мать и дочь) 57 и 25 лет и мужчина 60 лет (отец).

В прошлом году в Злинском крае было совершено семь убийств. Одним из самых трагических случаев стало дело о тройном убийстве в городе Рожнов-под-Радгоштем, которое произошло в прошлом году 3 августа. Жертвами 39-летнего стрелка стали его 35-летняя подруга и две дочери четырех и шести лет. Преступник покончил жизнь самоубийством.

Согласно полицейской статистике, в прошлом году в Чехии было совершено 150 убийств, что на 45 больше, чем годом ранее. Почти половина прошлогодних убийств осталась на стадии покушения, мотивом большинства преступников были личные разногласия с родственниками или партнерами.

Источник: novinky.cz

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