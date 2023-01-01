Два убийства и самоубийство в Чехии: отец, мать и дочь найдены мертвыми

«В двух случаях есть подозрение на убийство, в одном случае — самоубийство. Это семейная трагедия», — сообщили в полиции.
Пресс-секретарь полиции Симона Кишнерова сообщила утром 8 марта, что погибли две женщины (мать и дочь) 57 и 25 лет и мужчина 60 лет (отец).
В прошлом году в Злинском крае было совершено семь убийств. Одним из самых трагических случаев стало дело о тройном убийстве в городе Рожнов-под-Радгоштем, которое произошло в прошлом году 3 августа. Жертвами 39-летнего стрелка стали его 35-летняя подруга и две дочери четырех и шести лет. Преступник покончил жизнь самоубийством.
Согласно полицейской статистике, в прошлом году в Чехии было совершено 150 убийств, что на 45 больше, чем годом ранее. Почти половина прошлогодних убийств осталась на стадии покушения, мотивом большинства преступников были личные разногласия с родственниками или партнерами.
Источник: novinky.cz
Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь
Актуальное:
— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023
Что еще можно делать на 420on:
— Играть в игры для изучения чешского языка
— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
— Telegram
— Вступите в группу Facebook