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Рамзан Кадыров прокомментировал кражу жеребца, попавшего под санкции, из конюшни в Чехии

Рамзан Кадыров прокомментировал кражу жеребца, попавшего под санкции, из конюшни в Чехии

Партнер рубрики:
Новости 420on
08 марта
12:44
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“Еще в 2014 году мой Зазу стал первой жертвой санкций, нацеленных против меня, моей семьи и Команды. Чистокровный скакун взял на себя этот первый гнусный удар со стороны демократического Запада. Подумать только, внести в санкционный список лошадь…”, — написал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров прокомментировал кражу жеребца, попавшего под санкции, из конюшни в Чехии

"Сегодня выясняется, что Зазу своровали неизвестные лица. Как такое стало возможным? Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска? У нас в республике машину можно открытой на ночь оставить, а тут санкционную лошадь из загона кто-то уводит, а блюстители порядка узнают про это только через несколько дней”, — указано в сообщении.

Кадыров также попросил не принижать ценность скакуна. Чешские СМИ со ссылкой на данные полиции оценили стоимость лошади в 400 тысяч крон (около 18 тысяч долларов).

“Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 млн. Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки”, — сказал чеченский лидер.

“В общем, не верю я в случайности. Конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю. Обидно, что страдает красивое и благородное животное. Переживаю, что Зазу может попасть в плохие руки”, — добавил он.

Полиция расследует кражу 16-летнего племенного чистокровного жеребца из конюшни в Литомержице. Жеребец принадлежит чеченскому лидеру Кадырову и является частью активов, замороженных Чешской Республикой в рамках международных санкций.

Полиция сообщила о случившемся в Твиттере 7 марта, заявив, что кража предположительно произошла в ночь с 3 на 4 марта.

«Неизвестный преступник украл лошадь породы английская чистокровная из конюшни в Крабчице. Он снял предохранительную цепь с карабином с раздвижной двери в боксе для содержания лошадей и увел племенного жеребца», — говорится в сообщении полиции.

По словам детективов, у 16-летнего гнедого жеребца на лбу имеется белая отметина в форме звезды неправильной формы, а часть правой задней ноги также белая.

Лошадь родом с немецкого конного завода Fährhof успешно выступала в восьми странах на двух разных континентах, выиграв в общей сложности девять скачек. Кадыров купил жеребца в 2012 году, а в 2016 году он был перевезен в Крабчице. В том же году Чехия внесла трех лошадей Кадырова в список замороженных активов в рамках международных санкций.

«Полиция сейчас активно ищет виновных в краже и украденную лошадь», — сказала пресс-секретарь полиции Павла Кофрова.

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