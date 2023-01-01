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Чешские СМИ: Польша начала возвращать себе пособия, ошибочно выплаченные украинским беженцам

Чешские СМИ: Польша начала возвращать себе пособия, ошибочно выплаченные украинским беженцам

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
08 марта
16:03
242
Польская служба социального обеспечения пытается вернуть пособия на детей, ошибочно выплаченные гражданам Украины, некоторые из которых покинули Польшу сразу после их получения. Об этом сообщила в среду газета Rzeczpospolita.

Чешские СМИ: Польша начала возвращать себе пособия, ошибочно выплаченные украинским беженцам

По данным издания, сумма необоснованных выплат составляет несколько миллионов злотых (более 10 миллионов крон). Речь идет о пособиях «500+» и «300+», которые выплачиваются на каждого ребенка в Польше.

Согласно польскому законодательству, украинский беженец теряет право на получение этих пособий, если покидает Польшу более чем на 30 дней. Известны случаи, когда родители с детьми приезжали в Польшу из Украины с единственной целью получить пособия, а затем сразу же уезжали обратно.

«Социальная служба постепенно одним за другим выносит решения о пособиях, полученных незаконно, и обязывает получателей их вернуть», — сказал Павел Жебровски, пресс-секретарь службы. По его словам, у них есть два года, чтобы это сделать. До сих пор было возвращено только 35 400 злотых.

28 января в Польше вступило в силу обновление к закону о помощи гражданам Украины, позволяющее прекратить выплаты всем, кто пересекает польскую границу в обратном направлении. Социальная служба также получила доступ к базе данных пограничной службы. В течение одного месяца были прекращены выплаты 3 200 украинским гражданам. Тем, кто вернулся через 30 дней, обещано возобновить выплаты.

По оценкам МВД Польши, 1,5 миллиона украинских беженцев, прибывших в страну, получили специальные идентификационные номера, которые позволяют им легально жить, учиться, работать и получать социальные пособия на территории страны. Из тех, кто прибыл из Украины после 24 февраля прошлого года, около 1,3–1,4 миллиона остаются в стране. Примерно 80% из них начали работать в Польше.

Источник: iportal24.cz

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