Чешские СМИ: Польша начала возвращать себе пособия, ошибочно выплаченные украинским беженцам

Польская служба социального обеспечения пытается вернуть пособия на детей, ошибочно выплаченные гражданам Украины, некоторые из которых покинули Польшу сразу после их получения. Об этом сообщила в среду газета Rzeczpospolita.

По данным издания, сумма необоснованных выплат составляет несколько миллионов злотых (более 10 миллионов крон). Речь идет о пособиях «500+» и «300+», которые выплачиваются на каждого ребенка в Польше.

Согласно польскому законодательству, украинский беженец теряет право на получение этих пособий, если покидает Польшу более чем на 30 дней. Известны случаи, когда родители с детьми приезжали в Польшу из Украины с единственной целью получить пособия, а затем сразу же уезжали обратно.

«Социальная служба постепенно одним за другим выносит решения о пособиях, полученных незаконно, и обязывает получателей их вернуть», — сказал Павел Жебровски, пресс-секретарь службы. По его словам, у них есть два года, чтобы это сделать. До сих пор было возвращено только 35 400 злотых.

28 января в Польше вступило в силу обновление к закону о помощи гражданам Украины, позволяющее прекратить выплаты всем, кто пересекает польскую границу в обратном направлении. Социальная служба также получила доступ к базе данных пограничной службы. В течение одного месяца были прекращены выплаты 3 200 украинским гражданам. Тем, кто вернулся через 30 дней, обещано возобновить выплаты.

По оценкам МВД Польши, 1,5 миллиона украинских беженцев, прибывших в страну, получили специальные идентификационные номера, которые позволяют им легально жить, учиться, работать и получать социальные пособия на территории страны. Из тех, кто прибыл из Украины после 24 февраля прошлого года, около 1,3–1,4 миллиона остаются в стране. Примерно 80% из них начали работать в Польше.

Источник: iportal24.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

Актуальное:

— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook