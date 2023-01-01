«Помощь имеет пределы» — министр труда Чехии о повышении пенсий

Министр Чехии Мариан Юречка считает, что пенсионерам нельзя помогать неограниченно. «От имени правительства заявляем, что должна быть солидарность поколений», — сказал он после того, как депутаты одобрили ограничение внеочередной валоризации пенсий.

В субботу депутаты одобрили закон, предусматривающий сокращение чрезвычайной валоризации пенсий, которая произойдет в июне. Министр труда и социальных дел Мариан Юречка подробно изложил причины, по которым необходимо предпринять этот шаг.

По его словам, необходимо понять, в чем заключается спор между правительством и оппозицией. «Мы не оспаривали то, что пенсионеры должны получать прибавку. Никто никогда не ставил это под сомнение. Речь идет о другом. Мы от имени правительства говорим, что должна быть солидарность поколений. Оппозиция не хочет об этом слышать», — написал Мариан Юречка на своей странице в Facebook.

«Как и любая семья, как общество мы можем преуспеть в долгосрочной перспективе только в том случае, если и молодые, и пожилые будут сотрудничать и стремиться к максимально достижимой гармонии. Они по справедливости разделяют друг с другом хорошие и плохие времена. В последние годы мы столкнулись с несколькими кризисами, которые затронули всех», — пояснил министр, добавив, что правительство все же помогает пенсионерам. Например, оно увеличило пенсии на 31% за последние полтора года и предоставляет специальные субсидии на утепление или замену окон.

«Но даже у этой помощи должен быть предел, ведь мы должны помогать и более молодым. Вот в чем суть нашего спора с оппозицией, которая последние несколько дней говорит нам, что совершенно нормально вгонять следующее поколение в долги почти на 320 млрд за одно десятилетие, чтобы мы могли дать пенсионерам еще большую прибавку, чем мы предложили. Я считаю, что это неправильно», — сказал Мариан Юречка.

Необходимо думать и о молодежи

Он добавил, что было бы безответственно поддерживать только пожилых людей, а о молодых поколениях забыть. По его мнению, невозможно дать всем неограниченное количество денег, потому что для этого государству пришлось бы занять наибольшее средств в истории, что он считает безответственным. «Какой смысл говорить молодым: “Мы сегодня дадим вам крону, чтобы завтра вы вернули ее с процентами?”» — риторически спрашивает Юречка.

Если одобренный депутатами законопроект будет принят Сенатом и подписан президентом, средняя пенсия вырастет до 20 188 чешских крон. Это означает, что примерно каждый второй пенсионер будет иметь пенсию не менее этой суммы. В этом отношении пенсии растут самыми быстрыми темпами в истории.

«В отличие от этого, родительское пособие, которое должно помогать молодым семьям, когда им нужна каждая копейка для ухода за детьми, выросло всего на 27%, так что среднестатистический родитель с ребенком теперь получает 9 677 чешских крон в месяц. Так не может выглядеть страна, которая думает о будущем и хочет, чтобы нашим детям было здесь хорошо», — сказал Мариан Юречка, выразив уверенность, что некоторые депутаты от оппозиции также знают об этом факте. По его мнению, они просто притворяются, что не видят этого.

Межпоколенческая солидарность

Мариан Юречка убежден, что ответственный политик не должен идти по пути «после меня хоть потоп» и тем самым легко набирать голоса. Он хотел бы передать эту страну своим детям и внукам так, чтобы им было хорошо в ней жить. Именно поэтому он хочет продолжать поддерживать родителей и их частичную занятость, инвестируя в группы для детей, цифровизацию и т.д.

Он также считает, что важно обеспечить пенсию, которая компенсирует уход за детьми и восстанавливает несправедливость в отношении женщин, у которых пенсия по возрасту ниже из-за ухода за детьми. «Именно так должна выглядеть солидарность поколений, на которой основано наше общество и которую мы будем продолжать защищать», — заключил Юречка.

В настоящее время министр также готовит пенсионную реформу, которая должна обеспечить лучшую финансовую устойчивость в будущем. После обсуждения этого предложения с коалиционными и оппозиционными партиями он планирует представить его общественности. По последней информации, это должно произойти в апреле. Министр рассказал о некоторых из этих предложений в недавнем интервью.

Источник: ceskeduchody.cz

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