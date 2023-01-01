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Правящая партия Грузии отозвала закон об иноагентах после протестов

Правящая партия Грузии отозвала закон об иноагентах после протестов

Партнер рубрики:
Новости 420on
09 марта
19:43
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​Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» объявили об отзыве спорного законопроекта об иностранных агентах из парламента после двух дней массовых протестов в стране.

Правящая партия Грузии отозвала закон об иноагентах после протестов

Десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против этой нормы, опасаясь авторитарного направления страны по примеру России, где действует аналогичный закон.

Партия «Грузинская мечта» заявила, что «безоговорочно отзовет проект закона, который она всецело поддержала», мотивируя свое решение необходимостью ограничить конфронтацию в обществе.

В то же время в заявлении депутатов говорится, что инициатива представлена ​​в негативном свете. «Законопроект был ложно назван «российским законом», а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса», — говорится в заявлении AP.

По данным AP, предлагаемый закон на самом деле похож на стандарт, принятый в России в 2012 году. Российские власти используют его для закрытия или дискредитации организаций, критикующих правительство. Российские власти постепенно расширили норму и теперь используют закон для подавления гражданского общества и независимых СМИ.

В Грузии законопроект об иностранных агентах был одобрен правительством большинством в парламенте в первом чтении 7 марта. Правило было направлено на то, чтобы организации, получающие более 20% своего финансирования из-за рубежа, регистрировались как «иностранные агенты влияния» и представлялись Министерству юстиции для проверки. В противном случае им грозит крупный штраф.

Авторы законопроекта утверждали, что он необходим для прозрачности работы структур, финансируемых представителями иностранных государств, но и его противники видели в нем потенциальное препятствие намерению Грузии вступить в Евросоюз и НАТО. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон.

Десятки тысяч человек протестовали против закона

По данным СМИ, со вторника на улицах Тбилиси протестовали против законопроекта десятки тысяч человек. По данным телеканала «Рустави-2», протестующие бросали бутылки с зажигательной смесью и продолжали строить баррикады или поджигать мусорные баки. По сообщениям пресс-служб, полиция активно вмешивалась в действия протестующих, применяя для их разгона слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Полиция задержала несколько десятков человек.

Некоторые оппозиционные партии в четверг, по сообщению агентства AFP, призвали к дальнейшим демонстрациям, чтобы «гарантировать прозападную ориентацию страны». Они также призвали освободить людей, арестованных во время протестов.

С 7 марта в социальных сетях распространяется видео, на котором протестующие во главе с женщиной сопротивляются водомету с флагом ЕС. Грузия подала заявку на членство в Евросоюзе в марте прошлого года.

Критики «Грузинской мечты» говорят, что партия слишком близка к России и что в последние годы страна скатилась к авторитаризму. Грузинское общество резко настроено против Москвы после многолетнего конфликта с Россией из-за поддерживаемых Москвой сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии, что проявилось в демонстрациях, когда некоторые протестующие скандировали «Нет российскому закону!».

ЕС приветствовал отмену закона

Делегация Европейского Союза в Грузии высоко оценила решение отозвать законопроект. «Мы приветствуем заявление правящей партии об отзыве законопроекта об «иностранном влиянии». Мы призываем всех политических лидеров Грузии возобновить проевропейские реформы… чтобы (страна) получила статус государства-кандидата», — говорится в сообщении делегации в Twitter.

По сообщению Reuters, некоторые чиновники ЕС ранее критиковали законопроект и заявляли, что он усложнит путь закавказской страны в Союз. В прошлом году, в отличие от Украины и Молдавии, она не предоставила Грузии статус страны-кандидата, сославшись на необходимые реформы.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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