В Чехии метеорологи выдали штормовое предупреждение

Сильный ветер обрушится на всю Чешскую Республику в пятницу и субботу. В горах скорость ветра может достигать 110 километров в час, что близко к ураганной силе.

Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) выпустил предупреждение в пятницу, 10 марта.

"Уже в пятницу вечером юго-западный ветер будет усиливаться в западной половине Чехии и сменится на западный и северо-западный с порывами около 70 километров в час, а в горах - около 110 километров в час", - говорится в сообщении института.

"После полуночи в субботу ветер начнет усиливаться на остальной территории", - добавили метеорологи.

В западной половине Чехии ветер начнет ослабевать после полудня в субботу, а в остальной части Чешской Республики - только после полудня и вечером.

С 20:00 пятницы до 13:00 субботы действует предупреждение о сильном ветре на всей территории Карловарского и Пльзеньского краев, большей части Усти-над-Лабем и западных частей Центрального и Южночешского краев.

С 01:00 субботы предупреждение действует на всей территории Чешской Республики. За исключением ранее упомянутых регионов на западе Чехии, действие предупреждения заканчивается в 19:00 субботы.

Метеорологи предупреждают, что из-за ветра могут упасть деревья и ветки, это может вызвать проблемы на дорогах или в электроснабжении. Ветер также может создать трудности для вождения.

"Рекомендуется закрепить окна и двери, убрать или закрепить незакрепленные предметы, теплицы, соблюдать повышенную осторожность при передвижении на улице и вождении автомобиля. В горах нужно ограничить пешие прогулки и главное не выходить на участки хребтов", - сказали метеорологи.

Источник: novinky.cz

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