Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В Чехии метеорологи выдали штормовое предупреждение

В Чехии метеорологи выдали штормовое предупреждение

Партнер рубрики:
Новости 420on
10 марта
13:29
265
Сильный ветер обрушится на всю Чешскую Республику в пятницу и субботу. В горах скорость ветра может достигать 110 километров в час, что близко к ураганной силе.

В Чехии метеорологи выдали штормовое предупреждение

Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) выпустил предупреждение в пятницу, 10 марта.

"Уже в пятницу вечером юго-западный ветер будет усиливаться в западной половине Чехии и сменится на западный и северо-западный с порывами около 70 километров в час, а в горах - около 110 километров в час", - говорится в сообщении института.

"После полуночи в субботу ветер начнет усиливаться на остальной территории", - добавили метеорологи.

В западной половине Чехии ветер начнет ослабевать после полудня в субботу, а в остальной части Чешской Республики - только после полудня и вечером.

С 20:00 пятницы до 13:00 субботы действует предупреждение о сильном ветре на всей территории Карловарского и Пльзеньского краев, большей части Усти-над-Лабем и западных частей Центрального и Южночешского краев.

С 01:00 субботы предупреждение действует на всей территории Чешской Республики. За исключением ранее упомянутых регионов на западе Чехии, действие предупреждения заканчивается в 19:00 субботы.

Метеорологи предупреждают, что из-за ветра могут упасть деревья и ветки, это может вызвать проблемы на дорогах или в электроснабжении. Ветер также может создать трудности для вождения.

"Рекомендуется закрепить окна и двери, убрать или закрепить незакрепленные предметы, теплицы, соблюдать повышенную осторожность при передвижении на улице и вождении автомобиля. В горах нужно ограничить пешие прогулки и главное не выходить на участки хребтов", - сказали метеорологи.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 


читайте по теме
Assets
10 марта
14:27
3094
Общество
ВИДЕО: Как чешская полиция ловит преступников
Assets
10 марта
14:22
1225
О Чехии
«Не доверяют официальным структурам, но всегда готовы помочь». Насколько чехи добросердечные?
Assets
10 марта
13:15
266
Жизнь
Какие вам положены пособия в Чехии?
Assets
10 марта
12:36
3119
О Праге
Лучшие сауны в Праге, чтобы устроить себе день отдыха
Последние новости:
Assets
10 марта
11:46
343
Экономика
Минсельхоз Чехии: наценка на продукты питания составляет до 200 процентов. Правительство решает эту проблему
Assets
10 марта
10:17
253
Экономика
Инфляция в Чехии в феврале замедлилась
Assets
10 марта
09:35
643
Политика
В Чехии начинается новая эра — пишут мировые СМИ о новом президенте Чехии
Assets
10 марта
08:26
788
Общество
Активисты снова перекрыли главную магистраль Праги в утренний час пик
Assets
09 марта
19:43
692
Общество
Правящая партия Грузии отозвала закон об иноагентах после протестов
Assets
09 марта
14:30
1470
Политика
Инаугурация нового президента Чешской Республики
Assets
09 марта
13:37
1363
Общество
«Помощь имеет пределы» — министр труда Чехии о повышении пенсий
Assets
09 марта
12:05
5293
Общество
В Чехии украинец убил свою подругу, начался суд
Assets
09 марта
09:37
1902
Политика
Западная разведка знала, кто стоит за саботажем «Северного потока», но держала это в секрете из-за Украины
Assets
09 марта
08:37
837
Политика
Милош Земан покинул свой пост. Чехия на полдня осталась без президента


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес