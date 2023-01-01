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В Чехии украли шесть электровелосипедов. Полиция просит о помощи

В Чехии украли шесть электровелосипедов. Полиция просит о помощи

Партнер рубрики:
Новости 420on
10 марта
19:53
234
Из магазина во Всетине пропали шесть электровелосипедов на общую сумму более миллиона крон. По данным полиции, вор проник в здание в ночь с 6 на 7 марта. Сейчас полиция разыскивает преступника и украденные велосипеды, а также просит помочь возможных свидетелей кражи.

В Чехии украли шесть электровелосипедов. Полиция просит о помощи

Пресс-секретарь полиции Симона Кишнерова рассказала, что вор забрал велосипеды из магазина Planet Bikes на улице У Скларен во Всетине. Владелец магазина обнаружил кражу во вторник утром.

«Преступник сломал и ворота забора, и входную дверь в магазин. Затем он украл шесть мужских электровелосипедов и несколько десятков тысяч крон из кассы», — сообщила пресс-секретарь.

По данным полиции, вор украл четыре электровелосипеда Specialized, три черных и один красно-черный, а также два электровелосипеда Pivot, один из которых был серебристого цвета, а другой — оранжевого цвета.

Делом сейчас занимаются сотрудники Всетинской полиции. В связи с кражей также просят всех свидетелей, заметивших что-либо подозрительное, позвонить по бесплатному номеру 158.

Источник: novinky.cz

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