В Чехии украли шесть электровелосипедов. Полиция просит о помощи

Пресс-секретарь полиции Симона Кишнерова рассказала, что вор забрал велосипеды из магазина Planet Bikes на улице У Скларен во Всетине. Владелец магазина обнаружил кражу во вторник утром.
«Преступник сломал и ворота забора, и входную дверь в магазин. Затем он украл шесть мужских электровелосипедов и несколько десятков тысяч крон из кассы», — сообщила пресс-секретарь.
По данным полиции, вор украл четыре электровелосипеда Specialized, три черных и один красно-черный, а также два электровелосипеда Pivot, один из которых был серебристого цвета, а другой — оранжевого цвета.
Делом сейчас занимаются сотрудники Всетинской полиции. В связи с кражей также просят всех свидетелей, заметивших что-либо подозрительное, позвонить по бесплатному номеру 158.
Источник: novinky.cz
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