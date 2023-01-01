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В Чехии резко выросло количество случаев заболевания чесоткой

В Чехии резко выросло количество случаев заболевания чесоткой

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Новости 420on
12 марта
18:14
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Государственный институт здравоохранения Чехии зафиксировал в феврале этого года 815 случаев заражения чесоткой. Это почти на 80% больше, чем годом ранее, когда было зарегистрировано 457 случаев.

В Чехии резко выросло количество случаев заболевания чесоткой

Эпидемиолог Катержина Фабианова сказала, что среди возможных причин роста заболеваемости кожными заболеваниями можно назвать общее снижение иммунитета населения из-за высоких стандартов гигиены, увеличение миграции и туризма.

Чесотка – инфекционное заболевание, вызываемое чесоточным паразитом. Проявляется красными прыщиками на коже и постоянным зудом. Чесотку лечат мазями, убивающими паразита.

С конца прошлого года в Чехии отмечается рост заболеваемости чесоткой. В ноябре и декабре было заражено более 700 человек, а в январе этого года — 671 человек.

По словам Фабиановой, рост заболеваемости чесоткой не имеет четкого объяснения. Среди возможных причин - влияние массовой миграции населения и связанного с ней ухудшения социально-гигиенического уровня, а также усиление туризма и снижение иммунитета населения.

«Снижение иммунитета происходит из-за того, что мы не контактируем с возбудителем болезни из-за гигиенических мер и стандартов развитого общества, которые существовали годами», — сказала Фабианова.

По словам эпидемиолога, коллективная гиперчувствительность проявляется циклично, примерно раз в 20–30 лет, в зависимости от уровня гигиенических норм и поведения.

Чесотка передается при прямом контакте с инфицированной кожей, а также опосредованно, например, через одежду или постельное белье.

Инфекция не обязательно должна быть доказательством недостаточной гигиены инфицированного человека. В Чешской Республике чесотка является одной из наиболее частых причин профессиональных заболеваний, в основном она встречается у работников здравоохранения и социальных служб.

Источник: novinky.cz

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