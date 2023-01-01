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Ректор ВШЭ в Чехии призвал декана Шевчика уйти в отставку после столкновений с полицией у Национального музея

Ректор ВШЭ в Чехии призвал декана Шевчика уйти в отставку после столкновений с полицией у Национального музея

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Новости 420on
13 марта
15:56
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​13 марта ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Петр Дворжак и студенты, входящие в академический сенат, призвали декана экономического факультета Мирослава Шевчика уйти в отставку. Шевчика критикуют за участие в инциденте после субботней демонстрации, когда толпа пыталась сорвать украинский флаг со здания Национального музея в Праге. Шевчик сказал, что примет решение 14 марта.

Ректор ВШЭ в Чехии призвал декана Шевчика уйти в отставку после столкновений с полицией у Национального музея

Ректор ВШЭ Петр Дворжак встретился с деканом в понедельник и после встречи заявил, что Шевчик наносит ущерб интересам учебного заведения. Он призвал коллегу уйти в отставку.

С таким же призывом к Шевчику обратились члены академического сената из числа студентов. «Нарушение Вами правил, изложенных как в Кодексе этики ВШЭ, так и в Морально-этических принципах руководителей ВШЭ, установленных ректором университета, нас не только беспокоит. Мы считаем это неприемлемым поведением для высокопоставленного лица вуза», — говорится в открытом письме студенческого сената на имя Шевчика, в котором они призывают его уйти в отставку с поста декана.

По словам Дворжака, Шевчик должен принять решение ко вторнику.

Шевчик, который был заснят на видео во время инцидента перед Национальным музеем, в свою защиту заявил, что он только проходил мимо и в заснятый на видео момент сопровождал избитого полицией мужчину. Однако на других видео также видно его присутствие на демонстрации под лозунгом «Чехия против бедности», которая предшествовала инциденту.

Ранее ВШЭ заявляла, что поведение Шевчика уже давно «не соответствует норме».

По словам пресс-секретаря вуза Веры Коукаловой, возможное увольнение декана ректором проблематично из-за Закона о высшем образовании и может привести к судебному разбирательству. «Члены сената экономического факультета за некоторыми исключениями поддерживают декана, поэтому сами они его снимать не будут», — сказала пресс-секретарь.

Согласно Закону об университетах, увольнение декана по инициативе ректора производится «только после предварительного заявления ученого сената факультета и с согласия сената» при условии, что «декан не выполняет свои обязанности или наносит серьезный ущерб интересам университета или факультетов».

Источник: novinky.cz

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