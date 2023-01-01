В Чехии суд приговорил женщину к 15 годам за убийство новорожденного. Жуткие подробности

Высший суд в Праге подтвердил 15-летний приговор 39-летней женщине за убийство ее новорожденного сына. Мать созналась в преступлении на суде, обвинив в своих действиях наркотики, к которым она пристрастилась.

«Нет никаких сомнений в том, что подсудимая совершила особо тяжкое преступление — убийство, объектом которого был беззащитный новорожденный ребенок. (…)», — заявил в обоснование решения председатель апелляционной комиссии Мартин Зеленка.

В мае прошлого года женщина родила в помещении, предоставленной ей подругой. По мнению специалистов, родившийся мальчик был полностью способен к жизни. Однако обвиняемая даже не перерезала ребенку пуповину, а сразу же начала его душить. По ее словам, «несколько минут». Затем она положила безжизненное тело, включая плаценту и пуповину, в полиэтиленовый пакет и вместе со своей окровавленной одеждой выбросила в мешок для мусора. Потом тут же умылась и уснула. Мальчик задохнулся в мешке.

На следующий день она взяла сумку с ребенком и поехала на общественном транспорте в Смихов в Праге, где жила в палатке с подругой и бойфрендом последние полгода перед родами. Она рассказала им, что родила в больнице и отдала ребенка матери. Однако через несколько дней на мешок начали летать мухи. Тогда женщина унесла мешок из палатки, однако впоследствии его обнаружил полицейский патруль.

«К сожалению, так получилось, не могу сказать, почему. Я признаюсь в содеянном», — заявила подсудимая на суде, которая призналась, что употребляла метамфетамин почти всю свою взрослую жизнь. «Я не делала этого намеренно, я находилась под воздействием наркотиков», — заявила она 14 марта в суде.

В январе женщина получила 15 лет лишения свободы, но прокурор счел приговор слишком мягким. В заключительном слове основного судебного процесса в январе в городском суде прокурор предложила срок в 16,5 лет с учетом признания вины. Однако Верховный суд отклонил апелляцию, и январский вердикт муниципального суда является окончательным.

Источник: novinky.cz

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