Когда новые карты Apple станут доступны в Чехии? Обещают, что результат удивит

Apple начала публичное тестирование карт нового вида в Чехии, Польше, Австрии, Венгрии, Словении и Хорватии.
Apple реализует собственное картографическое приложение с 2012 года, но с 2018 года компания начала разработку практически с нуля, постепенно меняя дизайн и отправляя на улицы свои собственные автомобили с радарной съемкой для точного позиционирования деталей, которые ранее отсутствовали.
Первое отличие — это наличие прорисовки в 3D. Даже на базовой карте здания будут отображаться с тенями, выделяясь на фоне карты. Кроме того, у них будут более четкие края.
Во-вторых, добавится много цвета. Теперь зеленым цветом будут выделены не только официальные парки и детские площадки, но и травянистые участки в других местах города, например, полосы вокруг дорог. Там, где больше деревьев, зеленый цвет темнее. Также много голубых/водных зон, особенно на месте прудов в парках. А здания в коммерческих районах теперь отображаются оранжевым цветом, раньше таким цветом была окрашена только земля, а здания оставались серыми.
И это далеко не полный перечень отличий, которые нас ожидают, например, функция Look Around.
Никто из сотрудников редакции пока не имеет доступа к новым картам, поэтому мы не смогли сами проверить, как они выглядят в Чешской Республике. Однако есть предположение, что они будут доступны всем желающим в следующем месяце.
Источник: zive.cz
Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.
Что еще можно делать на 420on:
— Играть в игры для изучения чешского языка
— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
— Telegram
— Вступите в группу Facebook