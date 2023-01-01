Когда новые карты Apple станут доступны в Чехии? Обещают, что результат удивит

Apple потребовалось два года, чтобы нанести на карту Соединенные Штаты и Канаду. Только после этого компания обратила свое внимание на Европу, Азию и Океанию.

Apple начала публичное тестирование карт нового вида в Чехии, Польше, Австрии, Венгрии, Словении и Хорватии.

Apple реализует собственное картографическое приложение с 2012 года, но с 2018 года компания начала разработку практически с нуля, постепенно меняя дизайн и отправляя на улицы свои собственные автомобили с радарной съемкой для точного позиционирования деталей, которые ранее отсутствовали.

Первое отличие — это наличие прорисовки в 3D. Даже на базовой карте здания будут отображаться с тенями, выделяясь на фоне карты. Кроме того, у них будут более четкие края.

Во-вторых, добавится много цвета. Теперь зеленым цветом будут выделены не только официальные парки и детские площадки, но и травянистые участки в других местах города, например, полосы вокруг дорог. Там, где больше деревьев, зеленый цвет темнее. Также много голубых/водных зон, особенно на месте прудов в парках. А здания в коммерческих районах теперь отображаются оранжевым цветом, раньше таким цветом была окрашена только земля, а здания оставались серыми.

И это далеко не полный перечень отличий, которые нас ожидают, например, функция Look Around.

Никто из сотрудников редакции пока не имеет доступа к новым картам, поэтому мы не смогли сами проверить, как они выглядят в Чешской Республике. Однако есть предположение, что они будут доступны всем желающим в следующем месяце.





Источник: zive.cz

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