Мужчина в Чехии пытался спасти собаку и попал под поезд

Поезд сбил мужчину и отбросил его в сторону. Животное не выжило после столкновения. Авария произошла около 18:00 на железнодорожной линии “Пльзень - Клатовы”. Согласно информации с сайта Чешских железных дорог, движение на участке было остановлено примерно до 21:00.
"Хозяин пытался спасти собаку, но поезд врезался ему в плечо. Служба спасения забрала его с места происшествия", - рассказала Právo пресс-секретарь местной полиции Михаэла Раиндлова.
По словам спасателей, у мужчины были многочисленные травмы в верхней половине тела. "Он был в сознании. Машина скорой помощи доставила его в отделение неотложной помощи Университетской больницы в Лохотине, поскольку последствия аварии были очень серьезными", - сказала Мария Свободова из региональной службы спасения.
Мужчина вместе со своей подругой выгуливал немецкую овчарку. Собака погибла на месте после столкновения с поездом.
Источник: novinky.cz
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