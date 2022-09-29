Немец приехал в Чехию на автомобиле с нарисованной буквой Z. Суд не остался в стороне

​По словам государственного прокурора Чехии Игоря Стржижа, с начала войны в Украине только одному человеку было предъявлено обвинение за использование российского оккупационного символа Z.

Гражданин Германии приехал в чешский город Хомутов в конце марта прошлого года с большой буквой Z, наклеенной на стекло задней двери автомобиля.

В июне суд вынес ему приговор о депортации, но вердикт до сих пор не окончательный. Даже спустя девять месяцев обвиняемого не удается привлечь к ответственности. Мужчина вернулся в Германию после предъявления обвинения и до сих пор не получил повестку в суд.

«Решением местного суда обвиняемый был признан виновным в преступлении отрицания, сомнения, одобрения и оправдания геноцида и приговорен к депортации. Приговор по делу не является окончательным, и до сих пор нет данных о вручении обвиняемому повестки», — сказал Петр Ванек, пресс-секретарь Хомутовского районного суда.

Суд установил срок депортации 4 года. Ванек добавил, что не может давать дальнейших комментариев по этому делу до тех пор, пока приговор не станет окончательным.

В марте прошлого года, через месяц после начала конфликта в Украине, мужчина из Германии на автомобиле с пророссийской символикой проехал от пограничного перехода до Хомутова. По дороге он заправился в селе Пржечапли.

«На стекле задней двери у него был хорошо виден лист бумаги формата А4 с напечатанной большой буквой Z размером 12 на 17 сантиметров, оранжево-черного цвета так называемой георгиевской ленточки, и надписью "Своих не бросаем" на русском языке», — рассказал Ванек в сентябре прошлого года Aktuálně.cz.

Согласно текущей информации, сотрудники полиции нашли георгиевскую ленточку в багажнике автомобиля мужчины, а также контакты на его мобильном телефоне, которые указывали на связи с Россией.

В июне в суде было доказано, что символы на его машине выражали поддержку России. Символ Z первоначально появился на автомобилях российской армии, вторгшейся в Украину, а затем на различных зданиях в Российской Федерации.

Источник: novinky.cz

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