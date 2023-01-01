ФОТО: семь домов сгорели в историческом центре города Банска Штявница. Ущерб невообразим

Семь редких исторических зданий на площади Святой Троицы в словацком городе Банска-Штявница, которые относятся к объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО, 18 марта были охвачены огнем. На место прибыли десятки профессиональных и добровольных пожарных и 80 военных. С огнем удалось справиться только в субботу вечером.

«Многие крыши сгорели, в некоторых (зданиях) даже целые этажи», — сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. К счастью, обошлось без травм и человеческих жертв.

Глава пожарно-спасательной службы Павол Микулашек сообщил, что пожарные ликвидируют локальные очаги; он ожидает, что они будут работать на месте по крайней мере до утра воскресенья.

Пожар начался в историческом здании, в котором находится туристическая достопримечательность под названием Banka lásky – музей самой длинной любовной поэмы «Марин» Андрея Сладковича, которая предлагает желающим оставлять свои воспоминания о любви в почтовых ящиках.

Позже огонь перекинулся на здание архива, начальную художественную школу, так называемое здание Berggericht и пиццерию. Историческая часть города является памятником-заповедником и находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Чехия предложила Словакии помощь.

«Точная причина возгорания пока неизвестна, но, вероятно, это короткое замыкание в электропроводке», — сообщили в полиции.

«Банска Штявнице не помнит такой катастрофы. Ущерб невообразим, потому что это исторические здания и редкие потолки», — заявил мэр Словакии.

Министр культуры Словакии Наталья Миланова отметила, что город принадлежит к всемирному наследию ЮНЕСКО.

На место прибыл премьер-министр Эдуард Хегер. Он сообщил, что для помощи городу будет проведено отдельное заседание правительства Словакии. «Я также выделю средства из европейских фондов, чтобы мы могли как можно быстрее помочь городу», — сказал Хегер, поблагодарив пожарных. «Пожар был стабилизирован», — добавил он.

Источник: novinky.cz

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