ФОТО: семь домов сгорели в историческом центре города Банска Штявница. Ущерб невообразим

«Многие крыши сгорели, в некоторых (зданиях) даже целые этажи», — сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. К счастью, обошлось без травм и человеческих жертв.
Глава пожарно-спасательной службы Павол Микулашек сообщил, что пожарные ликвидируют локальные очаги; он ожидает, что они будут работать на месте по крайней мере до утра воскресенья.
Пожар начался в историческом здании, в котором находится туристическая достопримечательность под названием Banka lásky – музей самой длинной любовной поэмы «Марин» Андрея Сладковича, которая предлагает желающим оставлять свои воспоминания о любви в почтовых ящиках.
Позже огонь перекинулся на здание архива, начальную художественную школу, так называемое здание Berggericht и пиццерию. Историческая часть города является памятником-заповедником и находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Чехия предложила Словакии помощь.
«Точная причина возгорания пока неизвестна, но, вероятно, это короткое замыкание в электропроводке», — сообщили в полиции.
«Банска Штявнице не помнит такой катастрофы. Ущерб невообразим, потому что это исторические здания и редкие потолки», — заявил мэр Словакии.
Министр культуры Словакии Наталья Миланова отметила, что город принадлежит к всемирному наследию ЮНЕСКО.
На место прибыл премьер-министр Эдуард Хегер. Он сообщил, что для помощи городу будет проведено отдельное заседание правительства Словакии. «Я также выделю средства из европейских фондов, чтобы мы могли как можно быстрее помочь городу», — сказал Хегер, поблагодарив пожарных. «Пожар был стабилизирован», — добавил он.
Источник: novinky.cz
Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.
Что еще можно делать на 420on:
— Играть в игры для изучения чешского языка
— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
— Telegram
— Вступите в группу Facebook