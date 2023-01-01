Шимпанзе в чешском зоопарке выломали дверь и убежали

В зоопарке чешского города Годонин 19 марта три шимпанзе сбежали из павильона в служебный коридор, возникла угроза, что они проберутся на территорию зоопарка. Работники сада закрыли объект, усыпили обезьян лекарством и сумели благополучно вернуть их в павильон.

«Шимпанзе проникли в служебные помещения за павильоном, мы оценили ситуацию так, что могла возникнуть угроза жизни как сотрудников, так и посетителей, поэтому решили закрыть зоопарк. Нам пришлось усыпить всех трех животных на время. Впоследствии мы проверили все состояние, чтобы увидеть, не было ли каких-либо серьезных повреждений оборудования», — сказал директор Мартин Круг.

Трио шимпанзе выломало дверь в коридор около полудня. Это был самец весом 90 килограммов, сила такого животного сравнима с человеком весом 300 килограммов. Обезьяны также довольно агрессивны, вместе с самцом убежали две самки. Возникла угроза, что троица может попасть из зоны обслуживания через другой коридор в павильон или на территорию зоопарка. Усыпить их лекарствами удалось примерно через два часа.

«Персонал отреагировал очень хорошо, мы быстро обезопасили весь зоопарк. Мы вызвали нашего ветеринарного техника и двух ветеринаров-женщин, которые помогли нам», — сказал директор. Он добавил, что были лишь незначительные повреждения, которые сотрудники смогли устранить очень быстро и которые не повлияли на работу павильона. Приматы в порядке.

Источник: novinky.cz

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