Родители в Чехии уехали на вечеринку. Брошенный ребенок задохнулся

​Результаты вскрытия показали, что пораженные инфекцией дыхательные пути у ребенка постепенно забились слизью, что привело к ограничению поступления кислорода в легкие и постепенному удушью.

Родители пошли встречать Новый год к друзьям со своим двухлетним сыном и двухмесячной дочерью. После полуночи родители отправились на вечеринку в центр города и оставили детей, которые болели, дома без присмотра. Вернувшись утром, они легли спать, а когда мать проснулась утром, то обнаружила, что ее дочь не дышит. Оживить ребенка не удалось.

За смерть ребенка родителям грозит тюремное заключение. Следователи предъявили им обвинение в оставлении ребенка без присмотра, за что суд может отправить их в тюрьму на срок до 10 лет.

Основанием для этого послужило заключение эксперта, который сказал, что пара не уделила должного внимания больному младенцу, который остался без помощи и задохнулся собственной слизью.

"Если бы они заботились о своей дочери и не ставили во главу угла собственные интересы, смерти ребенка могло бы и не произойти", - сказал эксперт.

Трагический случай произошел в канун Нового года в прошлом году в семейном доме в Ческе Будейовице. Полиция пока официально не обнародовала никакой информации по этому делу. Иво Дворжак, глава прокуратуры в Ческе-Будеевице, не захотел комментировать это дело. "Ввиду характера дела и того, что жертва преступления является особо уязвимой, не представляется возможным предоставить дальнейшие подробности", - сказал Дворжак.

Právo узнало от своего источника, что 32-летний мужчина и его подруга на десять лет моложе, сначала праздновали в доме друга. После полуночи они отправились с компанией на дискотеку, оставив обоих своих детей спать одних на диване. Свидетели рассказывали, что в течение вечера у детей были приступы рвотного кашля, а их носы были забиты соплями. Мать уложила их спать около 9 часов вечера.

"Она оставила малышку в пеленках, а мальчик лежал рядом с ней на диване-кровати", - сказал один из участников вечеринки.

Обвиняемые родители говорят, что они проверили обоих детей, когда те приехали из города. Они сказали, что с ними все в порядке.

"Потом мы проснулись около 10:00. Сначала я пошла приготовить молоко, а когда взяла дочь на руки, она уже не реагировала. Мы позвали на помощь, а моя подруга пыталась оживить ее, делая ей массаж сердца", - рассказала женщина в полицейском отчете.

Врач из службы скорой помощи определил время смерти приблизительно между восемью и девятью часами. Результаты вскрытия показали, что пораженные инфекцией дыхательные пути постепенно забились слизью, что привело к ограничению поступления кислорода в легкие и постепенному удушью.

"У такого маленького ребенка любое вирусное заболевание может иметь тяжелое течение", - сказал эксперт. Он отметил, что были явные сигналы о серьезных проблемах со здоровьем младенца в виде рвотного кашля.

"Они либо пропустили их, либо проигнорировали. Если бы они вовремя отреагировали, то, скорее всего, с тяжелым состоянием ребенка можно было бы справиться и предотвратить фатальное развитие событий", - заключил эксперт.

Сотрудники полиции пришли к выводу, что родители бросили детей на произвол судьбы в ситуации, когда им угрожала опасность, а помочь сами себе они не могли в силу возраста.

Источник: novinky.cz

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