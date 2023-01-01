Чешские СМИ: Верх цинизма — что Путин забыл в Мариуполе и зачем туда внезапно поехал?

Пресс-секретарь президента сказал, что поездка была спонтанной.

Путин посетил оккупированный украинский город Мариуполь. Он прилетел в стратегический порт, который Россия взяла под контроль в мае прошлого года, на вертолете вскоре после посещения аннексированного полуострова Крым в субботу. Затем он направился в Ростов-на-Дону, сообщает информационное агентство ТАСС.

Пресс-служба Кремля назвала визит в Мариуполь рабочей поездкой, в ходе которой российский президент осмотрел несколько районов города и пообщался с местными жителями, а также посетил одну семью. По данным ТАСС, это был первый визит Путина в Донбасс, где с 2014 года ведутся боевые действия.

Путин впервые посетил оккупированные территории, которые он решил присоединить к России в сентябре прошлого года. Западные СМИ напоминают, что российский президент как главнокомандующий вооруженными силами таким образом приблизился к фронту, который он до сих пор никогда не посещал.

Источник: idnes.cz

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