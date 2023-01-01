Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Чешские СМИ: Верх цинизма — что Путин забыл в Мариуполе и зачем туда внезапно поехал?

Чешские СМИ: Верх цинизма — что Путин забыл в Мариуполе и зачем туда внезапно поехал?

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
20 марта
12:30
614
Пресс-секретарь президента сказал, что поездка была спонтанной.

Чешские СМИ: Верх цинизма — что Путин забыл в Мариуполе и зачем туда внезапно поехал?

Путин посетил оккупированный украинский город Мариуполь. Он прилетел в стратегический порт, который Россия взяла под контроль в мае прошлого года, на вертолете вскоре после посещения аннексированного полуострова Крым в субботу. Затем он направился в Ростов-на-Дону, сообщает информационное агентство ТАСС.

Пресс-служба Кремля назвала визит в Мариуполь рабочей поездкой, в ходе которой российский президент осмотрел несколько районов города и пообщался с местными жителями, а также посетил одну семью. По данным ТАСС, это был первый визит Путина в Донбасс, где с 2014 года ведутся боевые действия.

Путин впервые посетил оккупированные территории, которые он решил присоединить к России в сентябре прошлого года. Западные СМИ напоминают, что российский президент как главнокомандующий вооруженными силами таким образом приблизился к фронту, который он до сих пор никогда не посещал.

 

Источник: idnes.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 


 



читайте по теме
Assets
20 марта
15:27
480
Общество
Россиянам и белорусам с двойным гражданством, возможно, придется забыть о чешских визах
Assets
20 марта
13:38
95829
Авто
Как иностранцу заменить водительское удостоверение в Чехии
Assets
20 марта
13:23
393
Общество
Еще один чех погиб в Украине
Assets
19 марта
09:50
1389
Общество
Чешский доброволец на Донбассе тяжело ранен
Последние новости:
Assets
20 марта
16:40
1
Общество
ВИДЕО: Чем бы дитя ни тешилось? Пьяный чех нашел развлечение — пожигать мусорники в парке
Assets
20 марта
15:27
480
Общество
Россиянам и белорусам с двойным гражданством, возможно, придется забыть о чешских визах
Assets
20 марта
13:23
393
Общество
Еще один чех погиб в Украине
Assets
20 марта
12:41
698
Экономика
План спасения провалился. После Credit Suisse акции европейских банков летят вниз
Assets
20 марта
09:14
1400
Общество
Родители в Чехии уехали на вечеринку. Брошенный ребенок задохнулся
Assets
19 марта
20:16
1305
Общество
Шимпанзе в чешском зоопарке выломали дверь и убежали
Assets
19 марта
09:50
1389
Общество
Чешский доброволец на Донбассе тяжело ранен
Assets
18 марта
20:34
1586
Общество
ФОТО: семь домов сгорели в историческом центре города Банска-Штявница. Ущерб невообразим
Assets
18 марта
12:38
4069
Экономика
В Чехии инфляция в феврале составила 18,4 процента, но есть и хорошие новости
Assets
17 марта
16:35
3250
Политика
Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес