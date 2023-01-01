Еще один чех погиб в Украине

​Погиб еще один чех, воевавший добровольцем на Украине. Министерство иностранных дел Чехии подтвердило эту информацию.

«Мы можем подтвердить, что в выходные на Украине был убит доброволец с чешским гражданством, воевавший на украинской стороне. По имеющейся у МИДа информации, это уже второй случай за последний год», - сказал официальный представитель МИД Дэниел Дрейк.

Первый чех погиб в июне прошлого года на Донбассе. Согласно информации из социальных сетей, это был мужчина из города Требич. Он погиб в боях под Харьковом после попадания минометного снаряда. На тот момент он уже несколько месяцев находился в Украине.

В настоящее время Госдепартамент расследует инцидент с медиком, который помогал лечить раненых солдат на востоке Украины в рамках проекта Phoenix. Он был ранен осколками, сообщили представители Phoenix.

«Его состояние стабильное, ведутся переговоры о его переводе в Киев», — сообщил Дрейк.

Источник: novinky.cz