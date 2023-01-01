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Неужели россиянам и белорусам с двойным гражданством тоже перестанут выдавать чешские визы?

Неужели россиянам и белорусам с двойным гражданством тоже перестанут выдавать чешские визы?

Партнер рубрики:
Новости 420on
20 марта
15:27
1242
МИД Чехии хочет распространить действующий запрет на выдачу виз россиянам и белорусам на лиц, имеющих также гражданство другой страны.

Неужели россиянам и белорусам с двойным гражданством тоже перестанут выдавать чешские визы?

При этом МИД предлагает правительству продлить ограничения на выдачу виз гражданам России и Беларуси еще на один год, то есть до марта 2024 года. Последнее слово будет за кабинетом министров.

МИД также хочет внести изменения в положение о выдачи виз россиянам и белорусам с двойным гражданством на основании запроса МВД. В проекте утверждается, что «недопустимым должно быть также заявление о выдаче вида на жительство на территории Чешской Республики, поданное гражданином Российской Федерации или Республики Беларусь, являющимся также гражданином другого государства».

С октября прошлого года даже россияне с шенгенской визой, выданной с целью туризма, спорта или культуры какой-либо страной Евросоюза, не могут поехать в Чехию.

По мнению министерства, необходимо продлить данные ограничения, которые страны ЕС ввели в прошлом году в связи с вторжением России в Украину. Первоначальная мера действовала только в течение одного года, так как не исключалось, что война закончится в течение этого срока.

«Рассматриваемые постановления правительства были приняты с определенным временным допущением о возможном прекращении вооруженного конфликта в Украине до 31 марта 2023 года. Однако это допущение не было выполнено, конфликт продолжается», — обосновали в ведомстве необходимость меры.

Источник: novinky.cz



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